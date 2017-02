Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Biathlon/Laura Dahlmeier

Regensburg (ots) - Superheldinvon Claus Wotruba, MZDer Sport liebt Superhelden. Als Magdalena Neuner 2011 ihreBiathlon-Karriere beendete, dachten alle: So eine gibt's nie wieder.Jetzt ist sie da, schon seit vorigem Jahr und rechtzeitig für Olympia2018: Laura Dahlmeier - garniert mit allerlei Superlativen. Sie hättemehr Edelmetall gesammelt als die englische Queen Kronjuwelen hat,hieß es in der TV-Ankündigung. Jajaja: Willkommen in derSuperstar-Glitzerwelt. Dabei glitzert Laura Dahlmeier gar nicht sosehr. Sie pausiert, wenn es ihr der Körper sagt - und auch wenn esnicht alle verstehen. Dafür kann sie ihren Körper sogar überstimmen,wenn's richtig wichtig wird, obwohl der doch gar nicht mehr kann. Sieerholt sich beim Extremsport Bergsteigen, was unsereins als extremanstrengend empfinden würde. Alles in allem ist sie vor allem eines:ein normales bayerisches Madl. Dass sie jetzt Rekorde aufstellt, diealles Dagewesene übertreffen, ist schön. Wie lang sie das macht, weißkeiner. Nur eins sei sicherheitshalber erwähnt: Auch nach Dahlmeierwird sie wieder kommen, die Superheldin.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell