Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Berlin/Terror

Regensburg (ots) - von Reinhard ZweiglerOb der Tunesier Anis Amri, nach dem derzeit fieberhaft gefahndetwird, wirklich der furchtbare Lastwagen-Attentäter vom BerlinerBreitscheidplatz ist, steht noch nicht fest. Allerdings sind dieHinweise für ein Versagen der Behörden in seinem Fall erdrückend. DerMann, der in Italien wegen Brandstiftung verurteilt worden ist, derin Deutschland als Gefährder bekannt war und zeitweise überwachtwurde, der in Abschiebehaft saß, aber nicht abgeschoben wurde, weiler keinen Pass hatte, konnte offenbar durch die Maschen derSicherheitsbehörden und Regelungen schlüpfen - und ungestört denblutigen Anschlag vorbereiten. Sollten sich die jetzigen Hinweisebewahrheiten, dann haben wir es mit einem verheerenden Versagen derbeteiligten Behörden zu tun. Damit wurde das blutige Attentat auf denWeihnachtsmarkt möglicherweise begünstigt. Die Vorgänge um denTunesier müssen schonungslos aufgeklärt werden, genau wie die Tatselbst. Und es müssen Konsequenzen daraus gezogen werden.