Regensburg (ots) - Wie die Mutter Volkswagen, so nun auch dieTochter Audi. Lange hatte es den deutschen Ermittlern an einemAnfangsverdacht gegen Audi gefehlt, aber nun rückten sie auch inIngolstadt an. Das nährt den Verdacht, dass Audi stärker in denAbgasskandal verwickelt ist, als der Autobauer bislang zugeben will.Schon länger stehen Vorwürfe im Raum, dass Audi in Sachen illegalerAbschalteinrichtung sogar die Mutter des Betrugs ist. Denn angeblichentwickelten Ingolstädter Ingenieure die Software, die einenVorsprung durch Betrugstechnik darstellte. Dass dies nunaufgearbeitet werden könnte, liegt wohl an Hinweisen durchUS-Behörden. Sie veröffentlichten im Januar eineTatsachendarstellung, auf die sich US-Regierung und VW geeinigthatten. Darin erkennt VW an, dass auch Audi an der Täuschungmitgewirkt hat. Audi-Mitarbeiter sollen sogar Unterlagen zu denAbgasproblemen vernichtet haben.