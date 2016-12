Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Anis Amri: Keine Entwarnung, von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Nach dem Tod des islamistischen Attentäters vomBerliner Breitscheidplatz, Anis Amri, in Mailand kann man zwar einwenig aufatmen, weil dieser Terrorist nicht mehr sein Unwesen treibenund nun nicht noch weitere Anschläge verüben kann. Die Arbeit derdeutschen Ermittler und der internationale Fahndungsdruck führtenschließlich dazu, dass der mutmaßliche Mörder gefasst werden konnte.Weil der Mann, um sich der Festnahme zu entziehen, um sich schoss,blieb den italienischen Polizisten in Mailand offenbar gar keineandere Wahl, als ihn zu erschießen. Doch Entwarnung kann es weder imkonkreten Fall noch mit Blick auf die allgemeine Bedrohungslage inDeutschland und Europa geben. Vieles um den Berliner Todesfahrer istungeklärt. Hatte der Tunesier etwa Hintermänner? War er in dasfurchtbare Netzwerk des Terrors des sogenannten Islamischen Staates(IS) versponnen? Wann und wie wurde er radikalisiert? Leider kann derTerrorist nicht mehr selbst befragt werden. Auch die Genugtuung, denislamistischen Krieger in Deutschland vor Gericht und abgeurteilt zusehen, wird es nicht mehr geben. Doch die Hintergründe seiner Tatmüssen nun in weiterer akribischer Ermittlungsarbeit offen gelegtwerden. Und die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber muss auchwirklich umgesetzt und darf nicht weiter blockiert werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell