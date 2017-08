Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Angela Merkel, Autor: Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Der Wahlkampf lahme. Der Schulz-Zug sei bereitsentgleist. Merkel rolle gewissermaßen im Schlafwagen wieder an dieMacht. Alles schon gelaufen. Es gebe ohnehin kaum Unterschiedezwischen den Parteien. Egal, wen man wähle, alles die selbe Soße. Sound ähnlich lauten die Einschätzungen und Kommentare gut drei Wochenvor der Bundestagswahl. Doch stimmt das wirklich? Klar, wenn diederzeitige Kanzlerin und unumstrittene Unions-Spitzenkandidatin inden Umfragen haushoch vor ihrem SPD-Herausforderer liegt, dann schürtdas nicht gerade die Spannung. Doch Umfragen sind eben nur Umfragen.Mitunter blamieren sie sich angesichts der wirklichen Wahlergebnisse.Der unsägliche Brexit der Briten wurde von den Demoskopen ebensowenigvorhergesagt wie der Wahlsieg des ziemlich unberechenbarenTwitter-Präsidenten Donald Trump. Auch deutsche Bundestagswahlen derjüngsten Zeit kennen Entscheidungen, die erst auf der Zielgeradenfallen. 2002 schaffte es der angeschlagene Kanzler Gerhard Schrödernoch, der in Gummistiefeln durch das Elbe-Hochwasser inOstdeutschland watete, CSU-Chef Edmund Stoiber den sicher geglaubtenEinzug ins Kanzleramt zu verbauen. Am Wahlabend stieg Stoiber inBerlin noch als Sieger ins Flugzeug ein, landete in München jedochdann knapp geschlagen als Verlierer. Drei Jahre später rückteSchröder durch einen couragierten Wahlkampf der in den Umfragen weitvorn liegenden Herausforderin Merkel noch kräftig auf den Pelz. Willheißen, auch wenn die CDU-Chefin derzeit klar vorn liegt: Entschiedenist die Wahl erst am 24. September um 18 Uhr. In den jetzigen "heißenWochen" vor dem Urnengang wird der Wahlkampf nicht nur hitziger,pointierter, polemischer, sondern auch die politischen Unterschiedewerden dabei deutlicher. Gut so für die Demokratie. HerausfordererMartin Schulz geht Merkel zudem direkt persönlich an. Als entrücktund abgehoben attackiert er die Langzeit-Kanzlerin. SolcheVerbalattacken sind, verglichen mit früheren Wahlkämpfen, eherniedlich, auf jeden Fall hinnehmbar. Sie treffen im Fall der emsigenArbeiterin im Kanzleramt, Angela Merkel, jedoch nicht zu. Anders alsihre, dem Aktenstudium nicht besonders zugetanen Vorgänger Kohl undSchröder steigt die promovierte Physikerin Merkel bis in die Detailsder Probleme ein. Das verschafft ihr nicht nur Ansehen bei deninternationalen Partnern, von Paris bis Washington, sondern auch beigeneigten Wählern und Wählerinnen sowie den Experten in Deutschlandselbst. Unflätige Kritik und Beschimpfungen ihrer lautstarken Gegnerlässt sie dagegen abperlen. Man muss Merkels zuweilen zögerlichePolitik nicht mögen, aber ein X für ein U vormachen geht bei derPfarrerstochter im Kanzleramt nicht. Merkels Problem liegt eher aufeiner anderen Ebene. Sie ist kein Volkstribun, keine begnadeteRednerin, die ganze Säle und Marktplätze mitreißen kann. Sie ist,obwohl mit einem feinen, hintersinnigen Humor und inzwischen auch mitBierzelterfahrung ausgestattet, immer von einer geradezu aufreizendenNüchternheit. Man könnte auch sagen Langweiligkeit. Merkel donnertund schwadroniert nicht, wie ihr SPD-Herausforderer. Bei ihr wirktalles durchdacht, berechenbar, vom Ende her gedacht, selten vongroßen Emotionen getragen. Das mag, zumal in stürmischen undunruhigen Zeiten mit immer neuen Herausforderungen wie jetzt, vonVorteil sein. Zugleich aber fällt es der Amtsinhaberin schwer,Visionen für die Zukunft zu entwerfen, an denen sich etwa jungeMenschen aus der Facebook-Generation begeistern können. Auch ihrgestriger Presseauftritt in Berlin folgte dem Motto: Ich bin AngelaMerkel. Sie kennen mich. Ich werde sie nicht enttäuschen. Das könnte,muss aber nicht, wieder fürs Kanzleramt reichen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell