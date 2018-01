Mittelbayerische Zeitung: Koalition der Krötenschlucker / Kommentar zu den Sondierungsgesprächen

Regensburg (ots) - Es ist richtig: Die gewählten Parteien habenden Auftrag, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, die ihnen die Bildungeiner Koalitionsregierung ermöglichen. Insofern ist es nurfolgerichtig, dass nun CDU, CSU und SPD an einem Tischzusammenkommen. Auch wenn die SPD immer noch nicht weiß, was für ihreigenes Wohl besser ist: ein Scheitern der Verhandlungen oder eineerneute große Koalition. Genau deswegen stellt sich die Frage: Istein Ende mit Schrecken nicht besser als ein Schrecken ohne Ende? Wassich in Berlin abzeichnet, ist eine Koalition der Krötenschlucker.Eine, in der jeder nur auf einen Fehler der Gegenseite wartet, umsich profilieren zu können. Es wäre eine Koalition des kleinstengemeinsamen Nenners. Das sind große Koalitionen zwar oft. Nur das indiesem Fall die berechtigte Befürchtung herrscht, dass der kleinstegemeinsame Nenner die Angst vor dem Machtverfall ist. Mit einemScheitern dieser Verhandlungen wäre das politische Ende von Merkelund Schulz besiegelt, Seehofers Ende käme früher als geplant. Aberist das vermeintliche oder tatsächliche Festhalten an der Macht nichtauch ein Grund dafür, dass die einstigen Volksparteien angreifbarsind? Dass ihnen leicht unterstellt werden kann, sie agierten undregierten nur im eigenen Interesse? Was wäre denn so schlimm anNeuwahlen, abgesehen davon, dass sie dem Staat unnötigerweise Geldund Spitzenpolitikern möglicherweise den Kopf kosten? Diese neuegroße Koalition wird kaum mehr machen können, als den Status Quo zuverwalten. Vielen, vor allem denen, die gut verdienen, könnte daszwar Recht sein. Angesichts der Herausforderungen, national wieinternational, ist das aber zu wenig. Deutschland braucht eineRegierung, die soziale Gerechtigkeit nicht als Parteislogan führt,sondern als Anspruch versteht. Die der Digitalisierung in allenBereichen Wege statt Floskeln bietet. Und das sind nur ein paarBereiche, in denen eine CDU/CSU/SPD-Verwaltung bisher schon versagthat. Warum sollte sie es dieses Mal mit derselben Truppe bessermachen?Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell