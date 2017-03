Mittelbayerische Zeitung: zu Koalition

Regensburg (ots) - Sozialmissbrauch durch Asylbewerber, Kürzungdes Kindergelds für EU-Bürger, hier vor allem Osteuropäer, derenNachwuchs nicht in Deutschland lebt, die Ehe für alle und nochallerhand hochkontroverse Themen mehr: Sechs Monate vor derBundestagswahl hat der Koalitionsausschuss eine Reihe heikler Punkteauf die Tagesordnung gesetzt. Keiner rechnet da ernsthaft mit einerEinigung, erst recht nicht die Politiker selbst. Es ist ein Treffennach dem Motto "Gut, dass wir darüber gesprochen haben". Soll keinerder Koalition nachsagen, sie habe die heißen Eisen nicht angefasst.Die Finger verbrennen will sie sich auf den letzten Metern natürlichauch nicht. Eine Regierung, die bisher nicht durch beherzte Reformenund klare Kante auffiel, wird nicht ausgerechnet jetzt noch Risikeneingehen. Wer nichts tut, macht nichts verkehrt? Was für ein Irrtum.Wer Sozialmissbrauch nicht unterbindet, verletzt denSolidaritätsgedanken und das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger. Dieheftig aufgeflammten gesellschaftlichen Debatten und politischenVerwerfungen der letzten Zeit zeigen, dass schon lange vielUnzufriedenheit gärt. Man kann unangenehme Themen auf die lange Bankschieben, folgenlos aussitzen kann man sie nicht mehr.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell