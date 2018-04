Mittelbayerische Zeitung: Klug und undankbar / Ein Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg, zum neuen Coach des FC Bayern München

Regensburg (ots) - Eine mutige Wahl, aber auch eine kluge: Dasausgeprägte Ego des angeblichen Wunschkandidaten Thomas Tuchel wäremit dem Selbstverständnis der Bayern-Granden Uli Hoeneß undKarl-Heinz Rummenigge nicht kompatibel gewesen. Und nach einer Ära,in der sich die renommierten Trainer in München die Klinke in dieHand gaben, können frischer Wind und neue Impulse gewiss nichtschaden. Trotzdem erwartet Niko Kovac eine undankbare Aufgabe. DerKern der Mannschaft - Hummels, Boateng, Lewandowski, auch Müller -marschiert stramm auf die 30 zu, Weltstars wie Arjen Robben undFranck Ribéry stehen an der Schwelle zum sportlichen Ruhestand. Kovacwird also einen personellen Umbruch zu gestalten und zu moderierenhaben. Allzu viel Zeit für dieses Mammutwerk bleibt ihm im chronischaufgeheizten Bayern-Klima nicht. Kredit, sofern er ihm denn überhauptgewährt wird, ist da sehr schnell aufgebraucht. Als Hypothek könntesich zudem erweisen, dass der Trainerwechsel in ein WM-Jahr fällt.Niko Kovac wird ohne große Vorbereitung einen Kaltstart mit vielenmüden Helden hinlegen müssen. Dennoch: Auch ein Pep Guardiola oderein Jupp Heynckes standen am Anfang ihrer einmaligen Trainerkarrierennoch ohne große Meriten da. Niko Kovac hat eine Chance verdient.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell