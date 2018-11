Mittelbayerische Zeitung: Klare Kante gegen Hetze/Eine Kabarettistin bekommt eine Morddrohung. Die öffentliche Debatte über Politik wird strafbar radikal. Das bringt unsere Meinungsfreiheit in Gefahr. Von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Dass Menschen, die sich kritisch zu Politikäußern, in grenzwertiger Weise beschimpft werden, ist mittlerweileleider Alltag. Aber dass eine Kabarettistin eine Morddrohung bekommt,bedeutet eine relativ neue Qualität im Streiten über Politik - einAlarmsignal. Denn wie Gewalt in Worten zu Gewalt in Taten wird, lässtsich gerade in den USA beobachten, wo ein fanatisierter Anhänger vonDonald Trump Gegnern des US-Präsidenten Briefbomben schickte. Dahilft nur: klare Kante gegen Hetze und gegen Angriffe auf dieMeinungsfreiheit. Und zwar egal, aus welcher Ecke sie kommen. RolandHefter und die Initiative "Künstler mit Herz" haben mit ihremAnti-AfD-Song einen Nerv getroffen. Das Video, in dem ein bunter Zugunter dem Titel "Mia ned!" gegen die AfD Stellung bezieht,entwickelte sich zum viralen Hit, erhielt Millionen Klicks und Likes.Das Echo von der anderen Seite fiel ebenfalls kräftig aus:"Drecksbayer stinkender" und andere üble Worte wurden gepostet.Massiver ging es gegen Lizzy Aumeier zur Sache. Die OberpfälzerKabarettistin hatte sich die AfD-Frontfrau im Bundestag vorgeknöpft:"Alice Weidel lebt in der Schweiz in einer homosexuellen Beziehungund hier in Deutschland ist sie Fraktionsvorsitzende der AfD undgegen Schwule und Lesben. Wie hirnamputiert ist denn das?" Nun mussman den Beitrag nicht geistreich finden und den Verweis auf AliceWeidels sexuelle Orientierung nicht schlüssig. Worum es aber geht:Nach dem ARD-Auftritt drohte ein Facebook-User der Kabarettistin:"Wenn wir wieder an der Macht sind, werden Leute wie du vergast."Roland Hefter und Lizzy Aumeier sind zwei Beispiele, die zeigen: DieDebatte wird strafbar radikal. Die Gesellschaft hält konträreAnschauungen nicht aus. Das bringt unsere Meinungsfreiheit in Gefahr.Die Morddrohung markiert einen Exzess. Aber schon weit unterhalbdieser Schwelle sinkt die Bereitschaft, gegensätzliche Haltungen zuertragen. Eine Ursache: Immer mehr Menschen kuscheln in Filterblasen,immer weniger wollen Standpunkte, die ihnen selbst fremd sind, hörenoder gar bedenken, und immer öfter sind sie dazu auch gar nicht mehrin der Lage. Das Aufmerksamkeitsdefizit steigt. Die sogenanntensozialen Netzwerke ticken im hysterischen Takt. Der Druck, immer undsofort eine Meinung haben zu müssen, nimmt zu. Der Wunsch, in einerdisparaten Gesellschaft zu einer Gruppe zu gehören, wächst. Ich bindafür, ich bin dagegen, ich bin einer von euch: Für mehr reicht esmeistens nicht. Das ist rechts allerdings nicht anders als links. WerAngela Merkels Umgang mit der Flüchtlingsfrage kritisiert, wird alsNazi verschlagwortet, wer Horst Seehofers Kurs vernünftig findet,muss doof sein, und ein Gastwirt, der die AfD in seinen Räumen tagenlässt, darf - wie 2015, in Regensburg - mit einer Drohung der linkenAntifa rechnen: Er könne sich ja mal die Folgen seines Handelnsüberlegen... In der überhitzten, von Gefühlen gelenkten Debatte hilftes, sich kühl die Gesetze anzuschauen. Die rote Linie verläuft da, woeine Meinung zum Angriff wird. Wer verleumdet, beleidigt, hetzt,droht oder zu Straftaten aufruft, macht sich strafbar. Wer dieseLinien übertritt, muss die Konsequenzen spüren. Wer sie beachtet,muss frei sagen dürfen, was er denkt. Wir halten uns für Demokraten.Aber nur jeder Zweite findet: "Man sollte immer auch Meinungentolerieren, denen man eigentlich nicht zustimmen kann." Ameinfachsten wäre es, wir hätten eine oberste Instanz, die sagt: Duhast Recht und alle anderen sind gefährliche Dummköpfe, die man zumSchweigen bringen muss. Solche Instanzen findet man - in Diktaturen.Was man dort nicht finden wird: Meinungsfreiheit.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell