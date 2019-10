Mittelbayerische Zeitung: Keiner weiß, wofür AKK steht / Von Marion Koller

Regensburg (ots) - Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie anAnnegret Kramp-Karrenbauer denken? Wahrscheinlich die Fettnäpfchen.Zum Beispiel ihr völlig verfehlter Toilettenwitz zum drittenGeschlecht im Karneval. Auch dass sie nach dem Rezo-Video "DieZerstörung der CDU" auf Youtube hinterfragte, wie weit dieMeinungsfreiheit im Internet gehen dürfe, ist vielen in Erinnerunggeblieben. Genauso der Lapsus, als die Kanzlerin und AKK am selbenTag - klimafeindlich - mit unterschiedlichen Maschinen in die USAflogen. Doch welche politischen Positionen vertritt die CDU-Chefin,die 2021 Kanzlerin Angela Merkel nachfolgen will? Das weiß niemand.Einst galt AKK als eher liberale CDU-Frau wie Merkel. Doch in ihremangestrengten Bemühen, den konservativen Flügel ihrer Partei zubefrieden, AfD-Wähler zu locken und zugleich die bürgerliche Mitte zugewinnen, ist ihr Profil verschwommen. Nach einer Umfrage desMeinungsforschungsinstituts Insa glauben nur elf Prozent, dass AKKfür das höchste Regierungsamt geeignet ist. Beinahe zwei Drittel (63Prozent) trauen es ihr nicht zu. Gut, Insa hat recht suggestivgefragt. Aber auch laut "Spiegel"-Umfrage kann sich nur noch knappein Drittel (29 Prozent) der Bürger eine wichtige Rolle der57-Jährigen in der Politik vorstellen. Im Vergleich zum Dezember,nach der Wahl zur Parteivorsitzenden, ist das nur noch die Hälfte.Die alarmierenden Zahlen zeigen, dass das Vertrauen in diePolitikerin stark gesunken ist. Niemand glaubt mehr, dass AKK ausÜberzeugung handelt. Sie wird zunehmend als Karrieristinwahrgenommen, die nach dem höchsten Regierungsposten greift, dafüraber nicht gerüstet ist. Zwei Beispiele: Dem CDU-Rechten Hans-GeorgMaaßen drohte sie kurz vor der Wahl in Sachsen etwas verklausuliertmit dem Parteiausschluss. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiakdementierte auf Twitter. AKK forderte einen "nationalenKlimakonsens", lehnte es aber ab, von der "Schwarzen Null"abzuweichen, also Schulden zu machen. Das wird kaum möglich sein. Vorlauter Angst, weitere Fehler zu machen, wagt die CDU-Chefin undMinisterin lieber überhaupt nichts. Das kommt weder bei den Bürgernnoch in der Partei gut an. Ihre innerparteilichen Konkurrenten ArminLaschet, der stockkonservative frühere Vorsitz-Mitbewerber FriedrichMerz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lobten denn auch nachder Österreich-Wahl die klare Haltung des Siegers Sebastian Kurz -ein Seitenhieb auf AKK. Wie die Querschläge der Parteifreunde zeigen,ist es wahrscheinlich zu spät für Annegret Kramp-Karrenbauer, ihrProfil zu schärfen. Sie müsste zeigen, wer sie ist und wofür siesteht. Wenn die Bundesregierung das Klimaprogramm, ohnehin einMinimalkompromiss, noch weiter verwässern will, wie befürchtet wird,müsste AKK dagegenhalten. Sie müsste sich mit der schwächelndenKonjunktur beschäftigen. Eine künftige Kanzlerkandidatin sollteBegleitmaßnahmen und Lösungen anbieten, falls große Entlassungswellendrohen. Vor allem müsste AKK lernen, weltläufiger aufzutreten.Büttenreden als Putzfrau Gretel? Das geht gar nicht. Immer lauterertönen Forderungen nach einer Ur-Wahl des CDU-Kanzlerkandidaten.Keine gute Idee, wie man bei der SPD sieht. Ein erfolgreicherKandidat, eine echte Führungspersönlichkeit mit Charisma und Ideen,kristallisiert sich ohne Mitgliederentscheid heraus. EinKöniginnenmord bei der CDU könnte ganz anderen Leuten Auftrieb geben.Bei der Schwesterpartei CSU läuft sich der bayerischeMinisterpräsident Markus Söder warm für Berlin. Er gibt sichauffallend präsidiabel. Seit seinem schlauen "Wandel" zum Klima- undArtenschützer scheint für ihn alles möglich zu sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell