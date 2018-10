Mittelbayerische Zeitung: Keine Waffen für das Mord-Regime / Der brutale Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi muss Konsequenzen haben. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Wenn es stimmt, was bislang vor allem dietürkischen Ermittler und der Geheimdienst in Istanbul aufgedeckthaben, dann stockt einem der Atem. Der regimekritische saudischeJournalist Jamal Khashoggi wurde offenbar nicht nur bestialischgefoltert und ermordet, sondern seine Leiche soll auch zersägt undbeiseitegeschafft worden sein. Das mutmaßliche Verbrechen an einemMann, der einst zur Elite des Landes gehörte und beste Verbindungenins Herrscherhaus sowie zu den Wirtschaftseliten in Riad hatte, wurdedermaßen brutal aus dem Weg geräumt, wie das sonst nur bei der Mafia,bei Gotteskriegern oder vielleicht noch in der Fantasie vonThriller-Autoren möglich ist. Doch der Tod am Bosporus ist schlimmeRealität. Die scheibchenweisen Eingeständnisse der saudischenHerrscherfamilie sind unerträglich. Erst wurde die Welt damitbelogen, dass Khashoggi das Konsulat lebend verlassen habe. Dabeiwartete vor den Toren des Konsulats die Braut des Mannes - vergebens.Dann wurde eingestanden, dass der Journalist bei einer Rangelei umsLeben gekommen sei. Die - vermutlich - noch nicht letzte Variantebesagt, der Mann habe sich wiedersetzt und sei an einem Würgegriffverstorben. Tatsächlich jedoch nimmt das saudische Regime dieWeltöffentlichkeit in den Würgegriff. Der Fall Khashoggi ist dabeioffenbar nur ein international bekanntgewordener Foltermord. DasOpfer, ein weltweit geachteter Journalist, war zu prominent, als dasssein Schicksal hätte verschwiegen werden können. Oft vergessen wird,wie brutal und mittelalterlich das Saudi-Regime im eigenen Landvorgeht. Hinrichtungen, bei denen Menschen mit dem Schwert der Kopfabgeschlagen wird, sind nahezu an der Tagesordnung. Amputationen vonGliedmaßen, Stockschläge oder Peitschenhiebe gehören zum Strafarsenaleines Landes, mit dem der Westen seit Jahrzehnten Geschäfte macht,der als strategischer Verbündeter im Mittleren Osten gehätschelt undhofiert wird. Von den USA, die Riad als Speerspitze gegen dasMullah-Regime in Teheran ausbauen. Von Europa und Deutschland, diemit den zahlungskräftigen Saudis glänzende Geschäfte machen und dasLand mit Waffen ausstatten. In Berlin und anderswo ist nun der Rufnach Konsequenzen gegenüber Riad zu hören. Richtig. Die ersteKonsequenz wäre, diesem Mord-Regime keine Waffen mehr zu verkaufen.Wenn es "der Westen" ernst nehmen sollte mit der viel beschworenenGemeinschaft der Werte, dann müssten jegliche Waffenexporte nachSaudi-Arabien sofort gestoppt werden. Einem Regime, dasMenschenrechte abwürgt, muss eine klare Kante gezeigt werden. Dieseit Jahrzehnten geübte Leisetreterei gegenüber einem der blutigstenRegime der Welt muss endlich eine Ende haben. Das ist auch eine Frageder Glaubwürdigkeit unserer Werte. Auf den großen Waffen-Lobbyistenim Weißen Haus darf man dabei allerdings nicht setzen. Donald Trumphat erst vor kurzem mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed binSalman, den viele für einen Hoffnungsträger hielten,milliardenschwere Waffendeals abgeschlossen. Das Engagement desUS-Präsidenten für Menschenrechte endet abrupt dort, wo Geschäftegefährdet werden könnten. Dass Trump offenbar den hanebüchenenErklärungen aus Riad zum Tod des Journalisten Glauben schenkt,spricht leider Bände. Das Wegschauen bei eklatantenMenschenrechtsverletzungen rechnet sich offenbar. Für Berlin heißtdas allerdings auch, dass selbst längst geschlossene Waffengeschäfte,etwa das über Patrouillenboote aus der vorpommerischen Werft inWolgast, nicht geliefert werden dürfen. Und die Chefs deutscherKonzerne könnten ein Zeichen setzen, indem sie nicht zurInvestorenkonferenz nach Riad reisen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell