Mittelbayerische Zeitung: Keine Revolution, aber Reformen / Die SPD lässt es nicht zum großen Knall kommen: Die Koalition mit der Union besteht vorerst weiter. Trotzdem machen die Sozialdemokraten Schritte nach vorne.

Regensburg (ots) - Kein GroKo-Aus an Nikolaus - so viel steht schon einmal fest.Wurde vor dem SPD-Parteitag am zurückliegenden Wochenende noch wild spekuliert,ob die Sozialdemokraten die große Koalition platzen lassen würden, sprichtheute, am Tag danach, vieles für einen Fortbestand - zumindest vorerst. Vorallem Jusos und Parteilinke hatten innig darauf gehofft, ihre Partei würdeendlich die Fesseln des ungeliebten Bündnisses sprengen. Die neuen ParteichefsSaskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten diese Hoffnung genährt. Siewurden enttäuscht. Umgekehrt wurden all denjenigen, die parteiintern wie -externvor einem überstürzten Austritt warnten, die schlimmsten Befürchtungen genommen.Das Establishment und gemäßigte Kräfte haben sich hier durchgesetzt. Zur großenRevolution ist die SPD nicht bereit. Dass der große Knall ausblieb, bedeutetaber nicht, dass keine neuen Weichen gestellt wurden. Denn die SPD schärft mitdem neuen Sozialstaatskonzept ihr sozialdemokratisches Profil. Im Zentrum stehtdie Abkehr von Hartz IV, das durch ein "Bürgergeld" ersetzt werden soll. WerBürgergeld bekommt, dessen Vermögen und Wohnungsgröße soll in den ersten zweiJahren nicht überprüft werden. Wer einen Berufsabschluss nachholen und sichweiterbilden will, soll finanziell unterstützt werden. Die Höhe des Bürgergeldsbenennt das Konzept zwar nicht. Dafür baut es auf der Annahme auf, "dass dieMenschen den Sozialstaat brauchen und ihn nicht missbrauchen". Der Gedanke desFörderns wird gegenüber dem Fordern gestärkt. Auch das ist keine Revolution,aber immerhin ein Reformwille. Die 600 Delegierten nahmen das Konzept einstimmigan. Es ist eine klare Abkehr von 15 Jahren Agenda-Politik - und einLinksschwenk. Er kann dazu beitragen, dass die SPD wieder klarer alseigenständige Kraft erkennbar wird. Nur muss sie die guten Ideen jetzt auch nochgut verkaufen. Das wird ganz wesentlich die Aufgabe des Duos Esken undWalter-Borjans sein. Ihre Zeit an der Parteispitze beginnt zwar mit demsozialpolitischen Aufschlag - ihr Verdienst ist dieser allerdings nicht. Er istvielmehr das Erbe von Andrea Nahles, die das Konzept in wesentlichen Teilen aufden Weg brachte. Nahles' Zeit an der Parteispitze endete Anfang Juni tragischnach harten, internen Machtkämpfen. Gut möglich, dass sich manch einer nun diefrühere Parteichefin zurückwünscht. Denn kaum angetreten, wird bereits munterStimmung gegen das neue Duo gemacht, in den Medien wie in der Politik. Es reichtvon begründeter Kritik bis hin zu billiger, teils sexistischer Polemik. Auch inden eigenen Reihen wird angeheizt: Gerade einigen Altvorderen missfällt es, dasszwei Neulinge an ihnen vorbei an die Spitze stürmen. Die öffentliche Darstellungvon Esken und Walter-Borjans in den vergangenen Tage ist auch von gekränktemStolz und Eitelkeiten getrübt. Das sagt mehr über die Kritiker aus als über dieKritisierten. Ein großer Teil dieser Kritik kommt vorschnell. Sicher, die neuenChefs bringen keine Erfahrung in bundespolitischen Spitzenposten mit. In ihremAuftreten und ihren Reden wirken sie oft noch unbeholfen, manchmal zu forsch.Doch gerade dieses ungeschliffene Herangehen kann der Partei nutzen, wenn siedem Duo eine Chance gib. Sein Sieg hat schon jetzt Signalwirkung: gegen dieDominanz alter Machtstrukturen und für Reformbereitschaft. Ein Signal in dieseRichtung ist auch die Wahl Kevin Kühnerts als einer von fünf Vize-Chefs. Mit ihmist erstmals in der Parteigeschichte ein Juso-Chef Teil des engerenParteivorstands. Auf diesem Posten kann Kühnert die Richtung der Partei künftigmitbestimmen. Seine zurecht gefeierte Rede zeigt einmal mehr, dass gerade eralte, verkrustete Strukturen aufbrechen will. "In die neue Zeit" war das Mottodieses Parteitages. Es ist kein große Sprung in diese Richtung, aber ersteSchritte immerhin.