Mittelbayerische Zeitung: Keine Kraft für die Zukunft / Die Groko zieht Halbzeitbilanz und stellt sich - wenig überraschend - ein gutes Zeugnis aus. Der tatsächliche Zustand der Regierung ist ein anderer. Von Jana Wolf

Regensburg (ots) - Was soll schon dabei herauskommen, wenn ein Schüler sichselbst ein Zeugnis ausstellt? Schlechte Noten sicherlich nicht. Und so fällt dielange erwartete Halbzeitbilanz der großen Koalition erwartungsgemäß positiv aus.Kein Wunder. Der Groko-Schüler will "viel erreicht und umgesetzt" haben, wie esin dem 84-seitigen Bilanzdokument heißt, das das Kabinett gestern abnickte. Manhabe sich "nach der Regierungsbildung an die Arbeit gemacht", um Versprechen andie Bürger umzusetzen. Gleichzeitig habe man auf unvorhergesehene Entwicklungenmit neuen Maßnahmen reagiert. Doch das Zwischenzeugnis liest sich nur auf denersten, flüchtigen Blick wie das eines Musterschülers. Bei genauem Hinsehenscheinen Zwischentöne durch. Ganz abgesehen von den personellen Querelen, diealles überlagern. Die Regierung findet keinen Ausweg aus dem selbst gemachtenDilemma. Dass die SPD mehr schlingert als mitregiert, ist offenkundig. DerStreit um die Grundrente ist nur das aktuellste von vielen Beispielen, diezeigen, wie sehr die Sozialdemokraten von der eigenen Selbstfindung überfordertsind. Statt zügig mit dem Koalitionspartner einen überfälligen Kompromissauszuhandeln, macht die SPD das Thema zur Machtfrage: Mit der Grundrente stehtund fällt die Entscheidung, ob man zum Verbleib in der Groko bereit ist. Dass eshier um die Anerkennung der Lebensleistung von Bürgern geht, die jahrzehntelanggearbeitet haben, tritt in den Hintergrund. Ausgerechnet die Sozialdemokratenverlagern eine wichtige Gerechtigkeitsfrage auf das verminte Feld politischerMachtspiele und schleifen damit ihre ureigenen Konturen weiter glatt. Sozial istdas sicher nicht. Eher zynisch. Seit dem Wahldebakel in Thüringen steht die CDUder SPD in nichts mehr nach, wenn es um die Verhärtung auf Personaldebattengeht. Junge-Union-Chef Tilman Kuban stellte offen die Führungsfrage undattackierte damit die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, FriedrichMerz schimpfte das Erscheinungsbild der Regierung "grottenschlecht". Mit solchenÄtzereien erweisen die internen Kritiker der eigenen Partei einen Bärendienst.Und so erscheint die CSU derzeit als einzig stabile Kraft in der Koalition, diesich nicht offen selbst zerfleischt. Viel schwerer als der Imageschaden für dieParteien wiegt der der Umstand, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen in dieRegierung weiter schwinden. Schon im August bescheinigte dieBertelsmann-Stiftung der Regierung, dass sie zwar viele Vorhaben aus demKoalitionsvertrag umgesetzt habe, aber in der Bevölkerung davon wenig ankomme.Um mit der eigenen Politik zu den Bürgern durchzudringen, braucht es kraftvolleStimmen, die leidenschaftlich für die eigene Sache kämpfen - keineBesserwisserei und das Begleichen alter Rechnungen. Es braucht Ideen, wieDigitalisierung gestaltet, wie öffentliche Daseinsvorsorge (Wohnen, Kitas,Nahverkehr, etc.) bezahlbar und flächendeckend ausgebaut, wie die Kluft zwischenArm und Reich gekittet werden kann. Wo sind die Köpfe, die glaubhaft vermitteln,dass sie eine Vision für die Zukunft des Landes haben? Bislang sind die meistenKöpfe im Berliner Machtzentrum mit sich selbst beschäftigt. Für das Entwickelnvon Zukunftsideen bleibt kaum mehr Energie. Diese Kraft muss freigesetzt werden.Die Halbzeitbilanz ist symptomatisch für die Lage. Denn tatsächlich hat dieRegierung viele Projekte bereits umgesetzt, vom Ausbau von Kitas und Pflege biszum Kohleausstieg. Lust auf Regieren versprüht in Berlin trotzdem kaum jemand.Und so kam die "Bestandsaufnahme" gestern entsprechend nüchtern daher. In demPapier heißt es weiter: "Es bleibt auch noch viel zu tun". Hoffentlich weistdieses "viel" über den eigenen Machterhalt hinaus.