Mittelbayerische Zeitung: Kampf ohne Waffen? Die Idee der freien Welt ist in Gefahr. Wer für sie kämpft, braucht Haltung und Überzeugungskraft. Von Manfred Sauerer

Regensburg (ots) - Muss man die Freiheit ein gutes Stück abgeben,um sie letztlich zu erhalten? Das fragen sich die Menschen inDeutschland am Ende eines bedrückenden Jahres. Wenn Politiker oderKirchenvertreter davor warnen, dem Terror nicht in die Falle zugehen, ist das zwar ehrenwert. Aber schaffen wir das überhaupt? Wiesollen wir Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit undNächstenliebe verteidigen, wenn wir ohne Waffen sind? Und unsereGeschlossenheit hat längst Risse. Wir installieren Videokameras, wirführen wieder Grenzkontrollen ein, wir sammeln wie wild Daten aufVorrat, bis es uns der Europäische Gerichtshof eventuell untersagt.Wir stellen Flüchtlinge unter Generalverdacht. Helfen wird dies allesnicht. Wir müssen erkennen, dass wir uns nur verteidigen können,indem wir Haltung zeigen und unsere tiefe Überzeugung demonstrierenvon einer freien Welt, die dem Individuum ein größtmögliches Rechtzur Selbstbestimmung zubilligt. Dies gilt gegenüber der Aggressionvon außen durch den Terror, aber auch gegenüber den Angriffen "voninnen" durch diejenigen, die aus Unsicherheit Unmenschlichkeit undaus latentem Ärger Hass machen. Es gibt durchaus viele, die auch imwohlhabenden Deutschland einen Rückschlag in ihrer Biografie erlittenhaben, die ungerecht behandelt wurden und sich zurückgesetzt fühlen.Ihnen springen Gleichgesinnte und Populisten bei, bestärken sie inihrer Meinung. Und wer in den sogenannten sozialen Netzwerkenunterwegs ist, kann sich jede noch so abstruse oder gehässige Meinungvielfach bestätigen lassen. Das besorgen jetzt immer häufiger nichteinmal Menschen, sondern Maschinen. Es bleibt uns also nur der festeGlaube an das freie und friedliche Zusammenleben. Und wenn wir dasbewahren, wenn wir den Respekt Andersdenkender für uns reklamieren,gar die Aussichtslosigkeit eines noch so vehementen Angriffs aufdiese Werte deutlich machen wollen, müssen wir Zeugnis ablegen fürunsere Überzeugung. Dieser altmodische Begriff, meist im Zusammenhangmit dem religiösen Glauben gebraucht, meint ja, dass man seineÜberzeugung nicht still für sich behält, sondern sich öffentlich unddeutlich vernehmbar dazu bekennt. Dies aber eben nicht schrill undmanipulativ, sondern sympathisch und verbindlich, in einer Art also,die anderen hilft und sie bestärkt. Der Ansatz einer friedlichenGesellschaft mit möglicher Wohlstandsteilhabe für jeden Einzelnen lagja auch der Idee des vereinten Europas zugrunde. Wir waren auf einemguten Weg, aber nationale Egoismen, Fremdenangst und Desinformationder Menschen gerade durch diejenigen, die dieser Idee zuarbeitensollten, lassen sie scheitern. Hinzu kommt der Terror, der dieDestabilisierung der freien Welt zum Ziel hat. Das Ergebnis:Toleranz, Solidarität, Weltoffenheit - all das schwindet oder wirdzunehmend verleumdet. Dieses "Zeugnis ablegen" ist aber tatsächlichunsere einzige Waffe. Denn heißt das nicht vor allem, dass wir unszur Menschlichkeit bekennen? Wir feiern jetzt Weihnachten. Gott zeigtsich den Menschen, indem er klein wie ein Kind wird. Er kommt, um denMenschen zu helfen. Seine eigentliche Größe besteht also in seinerMenschlichkeit. Insofern ist die Botschaft dieses christlichen Festesso sympathisch wie kraftvoll: Wer den Nächsten achtet, ihm nichtschaden will, ihn sozusagen liebt, handelt zutiefst menschlich undzielt auf Frieden ab. So einfach das klingt, so schwer ist es indiesen Tagen. Aber die Mühe lohnt sich allemal.