Mittelbayerische Zeitung: An der Job-Wirklichkeit vorbei / Die Flexi-Rente soll Ältere motivieren, im Job durchzuhalten. Das eigentliche Problem wird damit nicht gelöst.

Regensburg (ots) - Die Flexi-Rente mag gut gemeint sein. Der großesozialpolitische Wurf wird sie nicht. Das legen schon die Statistikennahe. 2015 bezogen nicht einmal 5000 Versicherte eine Teilrente. Dieneuen Regeln mögen vielleicht mehr ältere Beschäftigte fürTeilzeitmodelle begeistern - doch der große Ansturm wird ausbleiben.Das hat einen ganz lapidaren Grund: Millionen Arbeitnehmer müssen imAlter mit mageren Renten rechnen, selbst wenn sie 45 Jahre in dieVersicherung eingezahlt haben. Bei solchen Aussichten werden diemeisten so lange Vollzeit arbeiten, wie es nur geht. Grundsätzlichist die Idee der Bundesregierung, arbeiten im Alter flexibler undattraktiver zu machen, natürlich lobenswert. Wer gesundheitlichProbleme hat oder psychisch ausgelaugt ist, findet in der Flexi-Rentevielleicht einen rettenden Strohhalm - wenn er es sich finanziellleisten kann. Auf andere dringende Fragen gibt das neue Gesetz keineAntworten: Die Umbrüche durch die Arbeitswelt 4.0 oder dieVereinbarkeit von Familie beziehungsweise Pflege und Beruf. DieFlexi-Rente ist ein Reförmchen, das an der Beschäftigungswirklichkeitvorbeigeht.