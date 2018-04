Mittelbayerische Zeitung: Israel hat Freundschaft verdient / Die Kritik am Staat der Juden verkennt dessen Ängste und Leistungen. Beistand ist nicht nur historische Pflicht, sondern auch nützlich für alle. Von Claudia Bockholt

Regensburg (ots) - Eine seiner ersten Auslandsreisen führte HeikoMaas nach Israel. Der neue Außenminister, der wegen Auschwitz in diePolitik gegangen ist, bemüht sich, eine schwärende Verletzung zuheilen. Sein Genosse Sigmar Gabriel hatte sie dem Land vor einigenJahren mit seinem Satz, Israel sei ein "Apartheid-Regime", zugefügt.Besonders warm war deshalb der Empfang für Maas beim Festakt derBerliner Botschaft zur Feier der Staatsgründung Israels vor 70Jahren. Jede diplomatische Geste, die die Loyalität Deutschlandsunterstreicht, ist dringend nötig. In einer Zeit, in der Israel denAufmarsch iranischer Truppen im nahen Syrien mit berechtigter Sorgeverfolgt und in der Juden in Deutschland auf offener Straße - wieder!- mit antisemitischen Attacken rechnen müssen, ist Beistand geboten.Israel ist keine Theokratie, aber auch kein säkularer Staat. Diesesbesondere Selbstverständnis will so mancher in Deutschland nichtbegreifen. Daraus resultiert der Glaube, man könne trennen zwischenKritik an der israelischen Politik und dem tatsächlichen Judenhass.Selbst in Deutschland ist zu hören, der Antisemitismus von Muslimen,der in Berlin mehrfach öffentlich und in beschämender Gewalttätigkeitzutage trat, sei ja politischer Natur und richte sich gegen denStaat, nicht gegen die Menschen. Diese Relativierung missachtet dieTatsache, dass die Politik Israels auch nur aus der Shoa und aus derüber Jahrtausende währenden Verfolgung und Unterdrückung des Volkesder Juden verstehbar ist. "Wir stehen allein. Wenn es ernst wird,haben wir keine Verbündeten": Das ist der Stachel, der tief imFleisch dieser Nation steckt. So war es auch, als dieNationalsozialisten sich anschickten, den Juden in aller Welt denGaraus zu machen. Es waren Einzelne, die halfen. Keine ganze Nation,keine Regierung stand den Verfolgten uneingeschränkt zur Seite. DieseErfahrung ist in der DNA der Juden verankert. Nur wer nicht begreifenmag, was es bedeutet, dass ein Drittel des eigenen Volkes ermordetwurde, dass es kaum eine Familie gibt, in die der Holocaust keineschmerzlichen Lücken gerissen hat - nur der möge den Judenübertriebene Empfindlichkeit vorwerfen. Israel braucht Freunde.Deutschland darf nicht zögern, sich immer wieder zu seiner besonderenVerpflichtung zu bekennen. Freundschaften bewähren sich insbesonderedann, wenn der andere angegriffen wird und selbst, wenn er Fehlermacht. Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht, das istkaum umstritten. Doch die Vereinten Nationen sind keineswegsneutraler Wächter. Rund die Hälfte aller verurteilenden Resolutionenbetrifft Israel, oft genug betrieben von Staaten, die dem Land dasExistenzrecht absprechen. Kein Wunder, dass Israel sich alsbevorzugtes Ziel der Weltgemeinschaft fühlt. Heiko Maas hat schonkurz nach seiner Ernennung ein wichtiges Signal gesendet. Und mit ihmerwiesen am Donnerstagabend in Berlin auch der Bundespräsident, seinAmtsvorgänger Horst Köhler, die Justizministerin und viele anderehochrangige Politiker dem kleinen Land, kaum größer als Hessen, ihreReverenz. Israel hat viel geschafft. Es hat sich zu einer lebens- undliebenswerten Demokratie entwickelt, der einzigen funktionierenden inweitem Umkreis. Es hat keine Bodenschätze, doch es hat innovativeKöpfe. Das Land ist eine der bedeutendsten Startup-Nationen. Von soviel jungem Erfindergeist profitiert dank zahlreicher Kooperationennicht zuletzt die deutsche Wirtschaft. Es gibt also tatsächlich auchetwas zu feiern im deutsch-israelischen Verhältnis. Yehuda Bauer, derehemalige Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, hat einenfeinsinnigen, klugen Satz gesagt: "Es kann nicht gut werden, nurbesser". Masel tov, Israel!Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell