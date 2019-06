Mittelbayerische Zeitung: Inhaltsleeres Spektakel Donald Trumps Theater um die Strafzölle gegen Mexiko illustriert, wie die Glaubwürdigkeit der USA auf der Strecke bleibt. Von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Neun Tage lang hielt der amerikanischePräsident die Wirtschaftsführer auf beiden Seiten der Grenze in Atem.Dann blies er die Strafzölle auf Waren aus dem Nachbarland genausoplötzlich ab, wie er sie vorher angedroht hatte. Anschließendbeschwerte sich der Drama-König im Weißen Haus, er bekomme viel zuwenig Anerkennung für seine Verhandlungskünste. Hätte Barack Obama soetwas erreicht, wäre ein Nationalfeiertag ausgerufen worden. DasProblem freilich besteht darin, dass Donald Trump nicht vielvorzuweisen hat. In dem entscheidenden Punkt blieben die Mexikanerhart, weil sie tatsächlich kein sicherer Drittstaat für dieFlüchtlinge aus Zentralamerika sind. Die meisten anderenZugeständnisse hatte die Regierung Andrés Manuel López Obradorbereits vor der ersten Drohung mit Strafzöllen gemacht. Vor seinenAnhängern kann sich Trump als Held einer Krise hochleben lassen, dieer selber erzeugt hat. Wer dem Kult des Populisten nicht angehört,hat dessen politische Taschenspieler-Tricks längst durchschaut. StattProbleme zu lösen und handfeste Ergebnisse vorzuweisen, verkauftdieser Präsident Mogelpackungen. So auch in diesem Fall. Trotz derZugeständnisse der mexikanischen Regierung kletterte die Zahl derFlüchtlinge aus Guatemala, El Salvador und Honduras im vergangenenMonat auf einen neuen Rekord. Mehr als 144 000 Menschen suchten ander Grenze Schutz vor Gewalt und extremer Armut in ihrenHeimatländern. Die Vereinigten Staaten bewegen sich in derFlüchtlingskrise mittlerweile mit großen Schritten derEine-Million-Marke bei den Neuankömmlingen zu. Ironischerweisepassiert das in die Zuständigkeit Trumps, der mit Mauer undMexikaner-Hetze Wahlkampf gemacht hatte. Derselbe Präsident, der sichdas Maul über das angebliche Versagen Angela Merkels in der syrischenFlüchtlingskrise zerriss, bekommt den Zustrom ins eigene Land nichtunter Kontrolle. Daran änderten weder die unmenschliche Schikanenetwas, wie das Trennen von Familien an der Grenze, die Internierungvon Jugendlichen in von Stacheldraht umzäunten Wüstenlagern oder dasEinpferchen von Asylbewerbern auf nacktem Schotter unter Brücken.Noch helfen die unsinnigen Drohungen mit der Schließung der Grenzeoder Strafzöllen gegen das Nachbarland weiter. In letzterem Fallhätte die eigene Wirtschaft darunter mindestens ebenso gelitten wiedie Mexikos. Die Zeche bezahlt hätten die Verbraucher mit höherenPreisen für Autos, Fernseher, Haushaltsgeräte, Gemüse und Früchte.Umgekehrt drohten den US-Farmern massive Einbußen durch Vergeltungder Mexikaner. Donald Trumps Hilf- und Ratlosigkeit in derFlüchtlingskrise ist mittlerweile mehr als offenkundig. Statt dieFluchtursachen zu bekämpfen, verschärft er sie, indem er Hilfsgelderfür nicht-staatliche Akteure in Zentralamerika streicht. Gleichzeitigunterminiert er das Vertrauen der Unternehmen, die sich im Handelnichts sehnlicher wünschen als Verlässlichkeit. Wenn die Zahl derNeuankömmlinge in den Sommermonaten sinken wird, hat das mehr mit densengenden Temperaturen als mit dem imperialen Auftreten Trumps zutun. Der Narzisst im Weißen Haus blendet so sehr, wie er sich blendenlässt. Leider werden dadurch konkrete Probleme nicht gelöst - wederdie atomare Bewaffnung Nordkoreas noch die Flüchtlingskrise inZentralamerika. Auf der Strecke bleibt die Glaubwürdigkeit derSupermacht und ihres Präsidenten, der Außenpolitik wie eineReality-TV-Show inszeniert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell