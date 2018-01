Mittelbayerische Zeitung: Illustration eines Verfalls / Kommentar zum Hype um Oprah Winfrey

Regensburg (ots) - Der Hype um Oprah Winfrey illustriert denfortschreitenden Verfall des politischen Diskurses in den USA. DieVerschmelzung von Unterhaltung und Staatskunst in der Pop-Kultur desLandes reduziert das Ringen um bessere Programme und Ideen zu einemschnöden Beliebtheits-Wettbewerb. Heraus kommt ein oberflächlicherPersonenkult. Mein Superstar gegen deinen Superstar. Ein traurigesSpektakel, das von der Last der inhaltlichen Auseinandersetzung mitder komplexen Welt befreit. Politik verkommt so vollends zumShowgeschäft, das dominiert, wer die immer kürzen Aufregungs-Zyklender Medien mit plakativen Botschaften befeuert. Bevorzugt über dieasozialen Netzwerke, die virtuelle Realitäten schaffen, die mit derWirklichkeit oft wenig gemein haben. Ein Ergebnis dieser kollektivenAufmerksamkeitsstörung ist Donald Trump. Das von ihm kultivierteImage befriedigt die Sehnsucht eines guten Teils der USA nach einemstarken Führer. Seine Wahl lässt sich als ultimative Reduktion vonKomplexität begreifen. Die Verlockung für das andere Amerika istverständlicherweise groß, diesem Modell zu folgen. Befreit es dochvon den lästigen Flügelkämpfen und der Sinnsuche einer Partei, dienicht so richtig weiß, was sie will. Wer schert sich schon, ob OprahWinfrey etwas vom Regieren versteht? Bleibt zu hoffen, dass dieDemokraten zu besserer Einsicht gelangen. Regieren ist ein ernstesGeschäft. Erfahrung zählt. Und Reality-TV-Stars sollten bei dembleiben, was sie am besten können.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell