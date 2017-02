Mittelbayerische Zeitung: Die Ignoranz der Macht / Donald Trumps Ahnungslosigkeit schwächt ihn massiv. Doch gleichzeitig macht ihn das noch gefährlicher.

Regensburg (ots) - Die Arroganz der Macht, so heißt eines dereinflussreichsten politischen Bücher des 20. Jahrhunderts.Geschrieben hat es Mitte der 1960er Jahre der US-amerikanischePolitiker J. William Fulbright. Er beklagt darin die aggressiveEinmischung der USA in die Angelegenheiten anderer Länder, dieversuchte Invasion in Kuba, den Vietnam-Krieg. Die Furcht vor dieseraggressiven US-Politik trieb damals weltweit Jugendliche zumProtestieren auf die Straße. Fünfzig Jahre später ist Donald Trumpder Präsident der USA. Er steht für etwas, das noch gefährlicher istals die Arroganz der Macht. Trump verkörpert die Ignoranz der Macht.In Trumps ersten Wochen im Weißen Haus war von Mitarbeitern desPräsidenten zu lesen, die abends im Dunkeln tagen, weil sie nichtimstande sind, die Lichtschalter zu finden; von einem Präsidenten,der im Bademantel vor dem Fernseher sitzt, exzessivKabelsender-Nachrichten konsumiert, der auf seinem Smartphoneherumtippt, statt Sicherheitsbriefings zu verfolgen. Das wirkt wieAusschnitte aus dem Drehbuch einer klamaukigen Komödie. Doch es istoffenbar bitterer Ernst, veröffentlicht von New York Times undWashington Post, zwei der renommiertesten Zeitungen der Welt. Nochnie, schreibt die Post, seien ihr so schnell so viele Indiskretionenüber den Präsidenten-Alltag zugespielt worden wie am Anfang der ÄraTrump. Offenbar haben selbst enge Vertraute des Präsidenten Angst vorseiner Unwissenheit. Im Gespräch mit Angela Merkel, so heißt es,musste die Kanzlerin ihm erst einmal die Genfer Flüchtlingskonventionerklären. Und der Präsident hat offenbar noch nicht entschieden, obihm ein schwacher oder ein starker Dollar lieber ist. Es ist eingruseliger Zustand: Politische Richtungsentscheidungen, die das Lebenhunderter Millionen Menschen weltweit verändern können, sind offenbarin der Hand eines Ahnungslosen - der noch dazu keine Lust hat, seineWissenslücken zu füllen. Diese Ignoranz ist gefährlich. Wer einenEinreisestopp für Einwanderer und Flüchtlinge so stümperhaft plant,dass danach tagelang Chaos an US-Flughäfen ausbricht, dem sind in derWirtschafts- oder Außenpolitik Katastrophen zuzutrauen. TrumpsAhnungslosigkeit macht ihn - und somit die ganze Weltmacht USA -verwundbar gegenüber anderen Staats- und Regierungschefs. Mindestensgenauso gefährlich ist Trumps Schwäche gegenüber seinen Einflüsterernim Weißen Haus, allen voran Chefstratege Steve Bannon. Bannon, derbelesene Rechtskonservative, wird alles daran setzen, seine düstereVision eines Kulturkampfs zwischen "gutem" Westen und "bösem" Islamzur Regierungslinie zu machen. Bannon spricht seit Jahren über seineVerachtung für das demokratische System. Kürzlich hat er gesagt, dieMedien sollten jetzt einmal die Schnauze halten und zuschauen, wieTrump regiert. Und es deutet wenig darauf hin, dass Trump andersregieren wird als nach Bannons Plan. Trotzdem hat die Macht Trumpsund seiner Vertrauten Grenzen. Die USA sind nach wie vor einefunktionierende Demokratie. Checks and Balances heißt das US-System,in dem Parlament und Gerichte die Regierung ausbremsen können. Dashat in den vergangenen Jahren oft dazu geführt, dass Trumps VorgängerObama nicht mal mehr seinen Haushalt durchbrachte. Jetzt führt esdazu, dass Trump seine offensichtlich verfassungswidrigenEinreisestopps nicht umsetzen lassen kann. Donald Trump macht dassehr wütend. Zu beobachten war das am Donnerstag: Kaum war dieNachricht in der Welt, dass ein Berufungsgericht TrumpsEinreise-Stopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischenLändern blockiert, antwortete der Präsident mit der Eleganz einesbetrunkenen Fußballfans. "WIR SEHEN UNS VOR GERICHT, DIE SICHERHEITUNSERER NATION STEHT AUF DEM SPIEL", verkündete er via Twitter. InGroßbuchstaben, das bedeutet in der digitalen Kommunikation so vielwie Brüllen im persönlichen Gespräch. Diese Wut ist einerseits einZeichen für eine gewisse Ratlosigkeit Trumps. Doch die Geschichtelehrt auch: Wut ist ein gefährlicher Treibstoff in der Politik, ganzbesonders bei ignoranten Staatenlenkern. Und selten hat die Welteinen so ignoranten wie Donald Trump gesehen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell