Mittelbayerische Zeitung: Herrliche Geschichte / Kommentar zu den Australian Open

Bei allem Genuss der Duelle der HerrenDjokovic, Nadal, Federer und Murray in all den vergangenen Jahren -die Dominanz ödete irgendwo auch ein bisschen an. Was ist jetzt nurlos in Australien? Erst fliegt ein Djokovic gegen einen Mann namensIstomin aus den Sphären jenseits von Weltranglistenplatz 100 aus demGrand-Slam-Turnier. Dann weiß mit Andy Murray eine Nummer eins nichtso recht, was sie gegen das vermeintlich altbackene Spiel einesDeutschen unternehmen soll. Es ist einfach nur eine herrlicheGeschichte. Noch herrlicher ist sie, weil es der "falsche" der beidenZverevs ist, der sich ins Rampenlicht spielt. Mit all seinerErfahrung verhinderte ein Nadal in den Sätze vier und fünf eineGroßtat des Youngsters Alexander. Noch. Dass alle Welt jetzt vonMischa Zverev redet, hätte niemand gewettet. Genau von derleiUnvorhersehbarkeit lebt Sport.