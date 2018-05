Mittelbayerische Zeitung: Hart, aber fair / Joachim Löw hat den Kader für die Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. Er geht dabei wieder kompromisslos seinen eigenen Weg - und das ist richtig so. Von Jürgen Scharf

Regensburg (ots) - Seit 56 Jahren konnte keineFußball-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel beim nächsten Turniererfolgreich verteidigen. Die Brasilianer waren es, die 1962 alsbislang letzte Mannschaft - und nach Italien überhaupt erst alszweite - zwei Titel direkt aneinanderreihen konnten. 56 Jahre! Eineunglaublich lange Zeit. Zur Weltmeisterschaftsendrunde in Russland indiesem Sommer reist nun Deutschland als Titelverteidiger an. Ob dasTeam von Bundestrainer Joachim Löw den Doppelpack schafft, weißkeiner. Eines ist aber sicher: Löw hat mit einer cleveren Auswahlseiner Spieler beste Voraussetzungen dafür geschaffen. 1994 reisteDeutschland ebenfalls als Titelverteidiger zu einerWeltmeisterschaft. Der damalige Bundestrainer Berti Vogts hatte eineerlesene Star-Truppe um sich geschart. Die Weltmeister von 1990 warenim Kern noch alle dabei, und mit neuen Top-Leuten wie StefanEffenberg oder Matthias Sammer sogar kräftig verstärkt worden.Dennoch wurde es kein gutes Turnier der deutschen Mannschaft. Einpaar Spieler waren nicht richtig in Form, ein paar andere strittensich mit dem Trainer über die Aufstellung. Am Ende blieb das Teamweit unter seinen Möglichkeiten und schied im Viertelfinale aus.Joachim Löw wird bei der Zusammenstellung seines Kaders für daskommende Turnier wohl wenig an die Probleme der deutschen Mannschaftvon 1994 gedacht haben. Er geht ohnehin immer demonstrativ seineneigenen Weg - und der ist ein erfolgreicher. Seit Löws Amtsantrittals Bundestrainer vor mehr als zehn Jahren war bei einer Welt- oderEuropameisterschaft nie vor dem Halbfinale Schluss. Das ist eineüberragende Bilanz. Bei der Mannschaft für Russland vertraut Löweinem guten Dutzend Spielern, mit denen er seit Jahren erfolgreichist. Um die herum hat er aber gnadenlos durchgemischt. Löw hat harteEntscheidungen getroffen, für diese gibt es aber gute Gründe. So istfür Weltmeister, die zu lange ihrer Form hinterherliefen, im Konzeptdes Bundestrainers kein Platz mehr. Ausgerechnet Vorlagengeber AndréSchürrle und Torschütze Mario Götze, also die Spieler, die dasWM-Finale 2014 entschieden, sind deswegen nicht dabei. AufFußball-Romantik nimmt Löw zu Recht keine Rücksicht. Er lebt im Hierund Jetzt. Er braucht Spieler, die jetzt in guter Form sind - und esnicht nur einmal waren. Es ist der richtige Weg, allen zuverdeutlichen, dass eine WM-Nominierung kein Selbstläufer ist.Allerdings hat Löw auch das Feingefühl, verdiente Helden nichtkommentarlos auszusortieren. Die Nicht-Nominierung Götzes hat erausführlich begründet - mehr kann er nicht tun. Zwei Fragezeichen hatLöw ohnehin noch in seinem vorläufigen Kader: die noch nicht fittenManuel Neuer und Jerome Boateng. Doch egal, ob sie am Ende mitfahrenoder nicht, wird Löw in Russland eine absolute Top-Mannschaft aufsFeld schicken, zumal es nach dem Titelgewinn vor vier Jahren keinenwirklichen Umbruch gab. Klar, mit Philipp Lahm und Miroslav Klosehaben zwei absolute Leitwölfe aufgehört, es war aber genug Zeit,damit sich neue Führungsspieler finden. In vorderster Front wird esin Russland auf Toni Kroos ankommen. Er wurde bei Real Madrid zumSuperstar und soll - vor allem, wenn es Manuel Neuer nicht zumTurnier schafft - der absolute Chef der deutschen Mannschaft sein.Und er muss zeigen, dass er diese Rolle auch unter dem Druck einesgroßen Turniers ausfüllen kann. Gemeinsam mit Mats Hummels und ThomasMüller wird Kroos das Gerüst bilden, um das herum Löw seine -sicherlich auch immer wieder wechselnden - Formationen bauen wird.Insbesondere im Mittelfeld und im Angriff hat er dabei eine großeAuswahl an echten Top-Spielern. Und das ist die große Botschaft desKaders von Joachim Löw - auch an die Gegner bei der Endrunde. Er kannSpieler wie Götze und Schürrle und zudem viele andere Weltmeister wieChristoph Kramer, Benedikt Höwedes oder Shkodran Mustafi zuhauselassen und hat dennoch immer noch eine Top-Mannschaft.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell