Mittelbayerische Zeitung: Gute Trainer /

Regensburg (ots) - Wenn es nach Trainer Heiko Herrlich geht, hatsich die Diskussion, ob der Kader des SSV Jahn Regensburg gut genugfür die 3. Liga ist, endgültig erledigt. "Ich denke, wir habenbewiesen, dass wir das sind und dass wir da mithalten können", sagter. Angesichts der Ergebnisse ist es auch schwer, das Gegenteil zubehaupten. Und nicht unterschätzt werden darf die Rolle des Trainersund seiner Assistenten bei der Entwicklung dieser ebenso kampf- wiespielstarken Truppe. Vor zwei Jahren stieg der SSV Jahn sang- undklanglos aus der 3. Liga ab. In der Winterpause gab es damals einegroße Einkaufstour. Danach hatte der Kader ein vergleichbaresLeistungspotenzial wie der aktuelle. Dennoch gab es Niederlagen inSerie. In dieser Saison läuft es nun sehr gut. Ein Grund dafür istsicher, dass einige Spieler unter Herrlich einen deutlichen Sprunggemacht haben. Jann George, Andy Geipl oder Marvin Knoll wurden zuabsoluten Leistungsträgern. Flügelflitzer Erik Thommy, der in denvergangenen Jahren im Profi-Fußball nicht Fuß fassen konnte, startetebeim Jahn durch und zählt zu den besten Spielern der Liga. EhemaligeDauerreservisten wie Sven Kopp zeigten, dass sie nicht nur ein Nameim Kader, sondern eine echte Alternative für die Startelf sind. Undauch Torwartrainer Kristian Barbuscak macht offensichtlich einenguten Job. Sein Schützling Philipp Pentke wurde vor eineinhalb Jahrenbeim Chemnitzer FC aussortiert. In Regensburg blühte er auf und wurdezu einer echten Führungsfigur.