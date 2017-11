Mittelbayerische Zeitung: Grüner Stand-by-Partner/Aus dem Mitregieren wird zwar nichts. Doch nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen geht die Ökopartei gestärkt in die Opposition. Leitartikel von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Nun ja. Man muss nicht gleich in die obersteSchublade greifen wie Anton Hofreiter. Der Fraktionschef im Bundestagerklärte mit angekratzter Stimme die Grünen zur einzigenhandlungsfähigen, progressiven Partei, die es in Deutschland gebe.Doch aus Hofreiters grünem Eigenlob spricht zweierlei: Erstens dieabgrundtiefe Enttäuschung, dass das Polit-Experiment Jamaika soschmählich scheiterte. Aber zweitens auch neues Selbstbewusstsein derÖkopartei. Die Grünen waren die einzigen im zerstrittenenJamaika-Quartett, die penetrant das Überlebensthema Klima undEnergiewende gepuscht haben. Sollte es nun zu einer großen Koalitionkommen, fehlt dieser grüne Klima-Stachel in der Bundesregierung. Unddas ist schade. Denn Union und Sozialdemokraten sind in der Umwelt-und Klimapolitik eher Verwalter des Status quo, eher handzahme Tigerohne Biss. Einer erneuten Groko dürfte das Erreichen der, einst voneiner Bundesregierung aufgestellten, Klimaziele bis zum Jahr 2020nicht so wichtig sein wie der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Kohle-und Energiewirtschaft. Oder, um es mit dem renommierten KlimaforscherHans Joachim Schellnhuber zu sagen, die nächste Groko wird vermutlichkeinem wehtun wollen, aber später allen wehtun müssen. EntschlosseneSchritte zur Reduzierung von Treibhausgasen samt einer sozialenFlankierung des Strukturwandels in den Braunkohlerevieren dürfteSchwarz-Rot eher nicht unternehmen. Höchstens Trippelschritte, wiederzeit schon. Die Grünen dagegen fallen, nach Lage der Dinge, alsBeschleuniger des Strukturwandels in einer Regierung aus. Zwar hatdie Bundesdelegiertenkonferenz am Wochenende zumindest die Türen fürGespräche über eine mögliche schwarz-grüne Minderheitsregierung offengelassen, doch das war eher das Zeichen an die Union, dass man fürdiesen, inzwischen recht unwahrscheinlichen Fall, bereitstehen würde.Und, man mag es kaum glauben, Angela Merkel wurde von den Grünensogar gelobt. Wer im Vorfeld der fünfwöchigen Jamaika-Sondierunggedacht hatte, es würde fortwährend zwischen Grünen und CSU krachen,der reibt sich nun verwundert die Augen. Union und Grüne sind sich,was praktische politische Schritte betrifft, erstaunlich nähergekommen. Ohne dass freilich unterschiedliche Haltungen inGrundfragen über Bord geworfen wurden. Von beiden Seiten nicht. Dieseeher pragmatische Annäherung entstand erstens aus Verantwortung fürdas Land, zweitens aus dem Willen zum Kompromiss und drittens ausVertrauen in die Partner auf der anderen Seite. In endlosen Tages-und Nachtsitzungen hat sich eine Basis entwickelt. Im Fall der FDPvon Christian Lindner fehlten diese Voraussetzungen. DieDelegiertenkonferenz räumte mit noch einem weiteren landläufigenVorurteil gegen die Grünen auf: Die Flügel der Partei, die sich inden vergangenen Jahren mitunter erbittert und unversöhnlichgegenüberstanden, schlugen plötzlich im gleichen Takt. Die inzahlreichen Landesregierungen vertretene Partei ist offenbarbürgerlicher und staatstragender geworden, als sich das die Gründerund Gründerinnen vor dreieinhalb Jahrzehnten beim Protest gegenKernkraft und Raketenaufrüstung vorstellen konnten. Sinnbild fürdiese Entwicklung ist der grüne Oberrealo Winfried Kretschmann. Derregiert nicht nur seit sechs Jahren das bürgerliche LändleBaden-Württemberg, sondern ist auch bei Linken in der grünen Parteikein rotes Tuch mehr. Die Grünen haben sich, trotz oder gerade wegendes Scheiterns von Jamaika, für das Mitregieren empfohlen. Vielleichtin vier Jahren oder doch schon früher. Die Grünen sind zumStand-by-Koalitionspartner geworden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell