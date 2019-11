Mittelbayerische Zeitung: Grüner Kanzler Habeck? Die Ökopartei segelt auf einer Welle des Erfolgs. Die schlingernde GroKo liefert dazu noch ein kostenloses Aufbauprogramm. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Eigentlich haben die Grünen keine guten Erinnerungen anBielefeld, wo an diesem Wochenende die auf fast 100 000 Mitglieder angewachsenePartei ihren Kongress abhält. Vor 20 Jahren wurde der ehemalige Außenministerund heimliche Grünen-Chef Joschka Fischer just in Bielefeld von Parteilinken miteinem Farbbeutel attackiert, weil er die Nato-Angriffe gegen Serbienrechtfertigte. Solche Attacken hat das derzeitige und wohl auch künftigeFührungs-Duo Annalena Baerbock und Robert Habeck nicht zu befürchten. Denjahrzehntelangen quälenden Streit zwischen Linken und Realos haben die Grünenweitgehend beerdigt. Nur ab und an blitzt er wieder auf. Das weichgespülte Mottodes Parteitages hinter dem sich alle Grünen versammeln können, lautet dann auch:Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren. Statt Fundamentalkritik amKapitalismus, haben sich die einstigen Ökopaxe mit der Marktwirtschaft und demGeist von Ludwig Erhard versöhnt. Statt auf Revolution setzen sie auf Reformenim bestehenden Wirtschafts- und Demokratiesystem. Eher unspektakulär undpragmatisch ist die Politik der Grünen, die sie in zahlreichen Landesregierungenausüben. Selbst in Bayern hätte es fast eine schwarz-grüne Koalition gegeben,wenn die CSU nicht den pflegeleichteren Partner von den Freien Wählern bevorzugthätte. Selbst Markus Söder gibt sich gern Habeck-mäßig ohne Krawatte und mitDreitagebart, was vor nicht all zu langer Zeit undenkbar gewesen wäre. Im Bundschließlich hätten die Grünen in einer - sicher spannenden - Jamaika-Koalitionmitregieren können, wenn nicht die Lindner-FDP im letzten Moment Fracksausenbekommen hätte. Wie auch immer segeln die Grünen auf einer Welle des Erfolgs.Und dieser Zuspruch speist sich vor allem aus zwei Quellen: Einerseits wächstder Frust über die Berliner GroKo beinahe täglich. Die Grünen profitieren vondem damit verbundenen Niedergang der einstigen Volksparteien SPD und, mitAbstrichen, auch der CDU. Andererseits waren sie von Anfang an eine Partei, dieden Schutz der Umwelt, des Klimas, die Abkehr von der Kernkraft, nachhaltigesWirtschaften und ökologische Landwirtschaft ganz oben auf die Agenda setzte. Alsin Deutschland noch neue Kohlekraftwerke genehmigt wurden, stritten die Grünenschon für Windkraft, Photovoltaik, Elektromobilität oder LED-Leuchten. Dasschafft heute, bis weit in bürgerliche Wählerkreise hinein, Vertrauen undHoffnungen in die einst als "spinnert" betrachtete Ökopartei. Allerdings wachsenauch die Bäume der Grünen nicht in den Himmel. Drei Landtagswahlen im Ostenhaben den Höhenflug gebremst. In ländlichen Regionen ist die Partei weiterhinschwach. Ihr Milieus sind großstädtisch geprägt. Grünen-Chef Robert Habeck hatam Freitag klar den Willen zum Regieren auf Bundesebene artikuliert. Man darbtschon viel zu lange in der Opposition. Die schlingernde GroKo liefert dazu nochein kostenloses Aufbau-Programm für die Grünen. Dennoch darf der Parteitag nichtden Fehler machen und den begnadeten Redner und Schwiegermutter-Liebling Habeckgroßspurig zum Kanzlerkandidaten küren. Personenkult war den Grünen schon immersuspekt, nach Joschka Fischer erst recht. Und der geschmeidige Realo Habeckselbst wird wohl keinen Keil zwischen sich und seine Grünen-Partnerin Baerbocktreiben lassen. Und sollte wirklich die Bundestagswahl gewonnen werden, wäre dieK-Frage das kleinste Problem der Grünen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell