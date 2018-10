Mittelbayerische Zeitung: GroKo auf wankendem Grund / Das bayerische Wahlergebnis stürzt die Regierung tiefer in die Krise. Und die Hoffnung, Vertrauen zurückzugewinnen, ist äußerst vage. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - "Das bayerische Wahlergebnis vom Sonntag, mitVerlusten von rund 20 Prozent für zwei der drei GroKo-Parteien inBerlin, stürzt die ohnehin wankende Koalition im Bund noch tiefer indie Krise. Denn was nützen all die Schwüre nach der Wahl, nun aberganz sicher zur Sacharbeit zurück zu kehren, wenn wirklicheKonsequenzen ausbleiben? Die CSU verschiebt die Aufarbeitung derWahlklatsche in irgendwelche Gremien. Über das verantwortlicheSpitzenpersonal, Horst Seehofer und Markus Söder, wird gleich garnicht diskutiert. Schließlich müsse in München rasch eine neueRegierung gebildet und in Berlin weiter gearbeitet werden. Das Signalder Bayernwahl ist offenbar bereits wieder verpufft. Dieangeschlagenen Seehofer und Söder flüchten ins politischeAlltagsgeschäft."Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell