Mittelbayerische Zeitung: Glückwunsch, gut gemacht! / Allem Genörgle zum Trotz: Die deutsche Wiedervereinigung ist eine Erfolgsgeschichte, deren letzte Kapitel noch nicht geschrieben sind. Leitartikel von Claudia Bockholt

Der 9. November 1989 ist für Deutschland ein Datum, das sichins Gedächtnis eingebrannt hat: Jeder weiß noch, wo er war und was er geradetat, als die unglaubliche Meldung die Runde machte: Die Mauer ist auf! Das isterst 30 Jahre her. Ja: erst. Die DDR gab es länger. 41 Jahre lang war das Landgeteilt, ein halbes Menschenleben. Zum Jubiläum des Mauerfalls wird viel darübergesprochen, was im Verhältnis Ost-West alles nicht funktioniert. Dabei gibt esallen Grund, stolz zu sein und sich an das Prickeln des magischen Augenblicks zuerinnern, als die ersten DDR-Bürger vor Glück weinend über den GrenzübergangBornholmer Straße legal rübermachten. Die Wiedervereinigung ist eineErfolgsgeschichte. Wunder darf man aber nicht erwarten. Welches andere Land derWelt hätte den Willen und die Kraft besessen, über 16 Millionen Menschen nahtlosins Sozialversicherungssystem einzugliedern, neue Infrastruktur auf einer Flächevon mehr als 100 000 Quadratkilometern zu schaffen, ganze Altstädte zu sanieren?Die "blühenden Landschaften", die Helmut Kohl einst versprochen hat, gibt esnicht überall in Ostdeutschland - und nicht überall im Westen. Die Verödungeinzelner Landstriche kennt auch Bayern, graue Innenstädte auchNordrhein-Westfalen. Es gibt zählbare Erfolge: Sachsen führt seit Jahren dasPisa-Bildungsranking an. Aus Leipzig ist "Hypezig" geworden, ein Kultur- undWirtschaftsstandort. Das Bruttoinlandsprodukt im Osten ist seit derWiedervereinigung von 30 auf heute 75 Prozent des westdeutschen Niveausgestiegen. Sogar im deutschen Glücksatlas haben die neuen Bundesländer Bodengutgemacht. Zwar finden wesentlich mehr Ostdeutsche, dass die Herkunft aus Ostoder West die Identität prägt - aber wie bei den Westdeutschen sind ihnen andereFaktoren für die eigene Verortung in der Gesellschaft wichtiger: die sozialeSchicht, das Einkommen, die Nationalität, die politische Einstellung. Warumerwarten wir überhaupt, dass Thüringer und Saarländer mehr miteinander gemeinsamhaben sollten als beispielsweise Bayern und Bremer? Von den deutschen Gebietennördlich und südlich des Weißwurstäquators wird keine vollständigeHarmonisierung oder gar Assimilierung in irgendeine Himmelsrichtung erwartet.Jeder darf seine regionalen Schrullen mit Lust und Liebe pflegen. Klischees sindunvermeidlich, doch sie dürfen nicht zu Vorurteilen gerinnen. Naziaufmärschehaben dazu verleitet, ein monochromes Bild von "Dunkeldeutschland" zu malen.Doch der pauschale Vorwurf des Faschismus ist der Ost-West-Beziehung niezuträglich gewesen. Der Irrglaube, dass Faschismus stets auf der anderen Seitestattfand, hatte schon einmal Folgen: In der DDR sah man die NS-Vergangenheitmit der Entnazifizierung als erledigt an, in eigener Sache wurde die Schuldfragenicht gestellt. Möglicherweise einer der Gründe, warum rechte Parolen im Ostennoch besser ankommen als in der Alt-BRD. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte istwegen des Eiltempos, mit dem die Einheit übers Land brauste, ebenfalls auf derStrecke geblieben. Selbst für Schüler im Osten, sagte kürzlich ein Vertreter desDeutschen Geschichtslehrerverbands, sei die DDR bereits so weit entfernt wie dieAntike. Nur Unwissenden kann man erzählen, die DDR sei kein Unrechtsstaatgewesen, ihnen voller Ostalgie vom tollen Zusammenhalt und der Vollbeschäftigungvorschwärmen. Es war nicht alles schlecht, das ist wahr. Aber noch sehr vielmehr war überhaupt nicht gut. Die DDR war ein undemokratischer, repressiver, amEnde bankrotter Staat. Wenn dies nicht mehr von Generation zu Generationweitergegeben wird, muss Geschichtsunterricht die fatalen Lücken schließen. AlleSchüler, ob Ost oder West, sollten wissen, was Hohenschönhausen war. Sie solltenaber auch die schönen Bilder vom 9.11.1989 kennen, als Deutschland anfing,wieder zueinanderzufinden.