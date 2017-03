Mittelbayerische Zeitung: Glanz und Abgrund / Der Genfer Autosalon zeigt: Das Rennen um Spitzenplätze in der Branche wird härter.

Regensburg (ots) - In Genf ist der Glamour zu Hause. Die SchweizerAutomesse gilt als jene mit dem höchsten Glitzerfaktor weltweit. DieDichte an Luxusmobilen jeglichen Formats ist einzigartig. So auch indiesem Jahr, in dem die Branche mehr denn je Orientierung begehrt aufder Suche nach den Produkten, für die der Kunde in Zukunft am ehestenseine Barschaft zu opfern gedenkt: vernunftorientierte und günstigereElektromobile oder dem Hedonismus frönende Benziner? Oder abersündteure, lifestylige Stromer und sparsame Ölbrenner? Vielleicht wasganz anderes? Ziehen bisherige Motoren dank alternativer Kraftstoffegar doch noch den Kopf aus der Schlinge? Noch scheint der Weg auf derReise in die Mobilität der Zukunft nicht völlig klar. Beispielhaftfür den Versuch, alles parallel zu tun, ist der Auftritt vonRenault-Nissan. Die französisch-japanische Allianz zeigt mit demSportwagen Alpine eine Retro-Schönheit, kündigt aber gleichzeitigeine Überraschung im Elektrobereich an. Immerhin führt Renault-Nissanmit dem Zoe und dem Leaf bereits zwei der massentauglichsten E-Autosim Programm. Doch dieser Erfolg ist noch bescheiden und obendreinsehr vergänglich. Das Rennen um die künftigen Spitzenplätze und gegendas eigene Verglühen wird für die Hersteller immer härter. Um nichtsanderes geht es gerade bei PeugeotCitroën und Opel.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell