Mittelbayerische Zeitung: Das Gift der Kröte / Die SPD wird auf den Kurs der Union eingehen, weil ihr gar nichts anderes übrig bleibt. Dieser Schwenk wird im Inneren der Partei toxische Wirkung entfalten. Von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Die SPD kann es zur Zeit nur falsch machen.Gehen die Sozialdemokraten auf den Kompromiss zur Migrationspolitikein, auf den sich CDU und CSU geeinigt haben, verraten sie ihreHaltung, die sie Anfang der Woche - und zwar einstimmig - beschlossenhaben. Explizit und gleich zwei Mal lehnt das SPD-Papier vom Montag"geschlossene Lager" ab. Schwenkt die SPD jetzt auf Unionskurs ein,pulverisiert sie die letzten zarten Rückgratwirbel, die Anhänger nochbei der Partei vermuten. Dennoch werden SPD-Chefin Andrea Nahles undVizekanzler Olaf Scholz die fette Kröte schlucken, die ihnen dieUnion heute beim Spitzengespräch in Berlin vorsetzt."CSU-Schnapsidee!", "Transitzonen kann die CSU vergessen!" oder auch"Den sogenannten Christsozialen brennen die politischen Sicherungendurch!": Ralf Stegner, immer gut für klare Kante, ätzte Ende 2015 aufTwitter gegen Horst Seehofers Pläne für den Umgang mit derZuwanderung. Der SPD-Vize, der damals brüllte wie ein Löwe, klingtheute kätzchenzahm. "Kampfbegriffe" seien "nicht besonders nützlich",schnurrte er am Dienstag, und: Die SPD werde die Vorschläge "in allerRuhe prüfen". Der Schwenk des SPD-Champions der markigen Sprüchespricht Bände. Der Partei bleibt gar nichts anderes übrig, als aufUnionskurs einzuschwenken. Denn ein Nein zu den Transitzentren fürAsylbewerber würde die Bodenluke zum freien Fall der SPD öffnen. CDUund CSU werden unter keinen denkbaren Umständen verzichten auf ihreunter äußerstem Aufwand errungene Einigung. Zu erbittert war dieserZwist. Eher lassen es die Schwestern auf einen Bruch mit demKoalitionspartner ankommen, mit dessen Vorstellungen sie sich inweiten Bereichen sowieso nur sehr fern verwandt fühlen. DieKonsequenz: Die SPD ginge als Schuldige am Scheitern der Koalitionaus dem Konflikt hervor und müsste sich Wähler suchen - in einerZeit, in der sie kein identifizierbares Profil mehr besitzt. Wosollte die SPD diese Wähler finden? Der "kleine Mann", früher einverlässliches Fundament der einstigen Arbeiterpartei, wünscht sicheine klare und auch schärfere Haltung in der Asylpolitik und entdecktSympathien für die AfD. Und die linksliberale Wählerschaft fühlt sichschon lange nicht mehr wohl in einer SPD, die - wie zuletzt bei denKoalitionsverhandlungen - den Konservativen immer wiederZugeständnisse machen muss. Andrea Nahles und ihre Partei werden alsodie vermeintlich kleinere Kröte schlucken, obwohl sie um ihretoxische Wirkung wissen. Sie werden den Bruch mit demRegierungspartner vermeiden - und dafür in Kauf nehmen, dass das Giftdas eigene Lager beträufelt und zersetzt. Kevin Kühnert, dercharismatische Juso-Chef, tönte gestern mit drohendem Unterton: "Icherwarte, dass wir da nicht einknicken." Auch die Bayern-SPD mitNatascha Kohnen an der Spitze, die die GroKo von Anfang an skeptischbetrachtet hat, wird sich schwer tun, ihren Anhängern zu verklickern,wie man das Agieren der Bundespartei in der Asylpolitik denn noch gutfinden soll. Profil zeigt vor allem die CSU. Während sich einepassiv-aggressiv taktierende Angela Merkel nach den Fehlern von 2015durch Aussitzen hervortut und sich die SPD maulend, saft- undkraftlos mitschleppen lässt, beweist die CSU Haltung. Horst Seehoferkämpft als Bundesinnenminister aus, was er bereits alsMinisterpräsident während des Kontrollverlusts vor drei Jahrenvorgeschlagen hat, und bringt in wenigen Wochen mehr Bewegung in dieAsylpolitik als die Kanzlerin und ihre CDU in Jahren. "Einigung mitder SPD auf Transitzonen gibt es nur in der Fantasie von HerrnSeehofer": Das war 2015 auch so ein Tweet von Ralf Stegner. Fantasie:Die möchte man der SPD jetzt wünschen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell