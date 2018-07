Mittelbayerische Zeitung: Das Geld ist kein Problem mehr / Nach dem Karlsruher Urteil können die öffentlich-rechtlichen Sender weiter aus dem Vollen schöpfen. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Rundfunk geht ins Ohr - Fernsehen ins Auge,lautet ein alter Kalauer, über den man heute nur noch lächeln dürfte.Die Medien befinden sich in einem rasanten Umbruch. Egal ob es sichum öffentliche-rechtliche Rundfunksender mit ihren Programmen,private Verlage mit ihren Zeitungen und Internetangeboten oder um dasnahezu unüberschaubare Meer an sozialen Medien, um Facebook, Twitter,Blogs und anderes im weltweiten Datennetz handelt. Die medialenAngebote und zugleich ihre Differenziertheit sind enorm gewachsen,wie auf der anderen Seite die Bedürfnisse und Interessen der Menschenauch. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte man sich diese Vielfaltnicht vorstellen können. Unter Kanzler Konrad Adenauer war dieGründung eines Zweiten Deutschen Fernsehens, das staatsnäher agierensollte als die öffentlich-rechtlichen Programme der ARD, fast einemediale Revolution. Mit dem Aufkommen privater Rundfunk- undFernsehsender zu Beginn der 80er Jahre bekamen die - mehr oderweniger - staatsnahen Sender plötzlich eine junge, freche, allerdingsauch nicht immer seriöse Konkurrenz, die den Platzhirschen noch dazuetliches vom Kuchen der Werbeeinnahmen wegschnappten. Allerdingskonnten sich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten - ein Begriff,den sich nur Bürokraten ausdenken konnten - darauf verlassen, dassihnen die zuständigen staatlichen Gremien jeweils ordentlich Gebührengarantierten. Der Obolus für Rundfunk und Fernsehen wurde immerwieder erhöht. Die Gebühren-Einzugszentrale (GEZ) sorgte bis vor fünfJahren für die Erhebung dieser Zwangsgebühr. Im Prinzip hat sichdaran bis heute nichts geändert, auch wenn die Gebühr inzwischenRundfunkbeitrag heißt und von einem Beitragsservice mit teils rüdenMethoden eingetrieben wird. Der Vorwurf der Staatsnähe derÖffentlich-Rechtlichen war und ist aber nicht völlig von der Hand zuweisen. Lange Zeit wurden - und werden bis heute - wichtige Posten inden Sendern nach dem jeweiligen Parteibuch besetzt. Die weitgehend imVerborgenen wirkenden Rundfunkräte werden maßgeblich nachParteienproporz besetzt. Die Öffentlich-Rechtlichen bewegen sich wieTanker im Meer der Informationen: Man braucht ihre Fracht, sie sindaber auch relativ behäbig. Freilich hindert das die Sender und ihreJournalisten nicht daran, möglichst objektiv und kritisch überPolitik und Politiker zu berichten. Schon der Konkurrenzdruck andererSender und Medien sowie die kritische Internetgemeinde zwingen dazu.Dass nun das Bundesverfassungsgericht den Rundfunkbeitrag abnickteund für grundgesetzkonform erklärte, kam nicht überraschend. DieRichter argumentieren mit dem Informationsauftrag desöffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zugleich haben sie diesen Auftraggenauer gefasst. Demnach sollen die Sender ohne den Druck zuMarktgewinnen die Wirklichkeit unverzerrt darstellen, dasSensationelle nicht in den Vordergrund stellen sowie professionelldie Vielfalt der Meinungen abbilden. Das ist ein hoher Anspruch. Dannsollten die öffentlich-rechtlichen Sender allerdings das Schielen aufdie Einschalt-Quoten lassen. Mit rund acht Milliarden Euro pro Jahrerhalten die Sender ein garantiertes, ordentliches Polster, um guteProgramme zu machen. Obendrein gibt es noch Werbeeinnahmen. DieFinanzierung soll angemessen, aber nicht üppig ausfallen. Deshalbmuss auch der Druck zur Sparsamkeit aufrecht erhalten werden. Dassder Staat die Öffentlich-Rechtlichen gewissermaßen "pampert" darfnicht bedeuten, ungeniert aus dem Vollen zu schöpfen. UnsinnigeAusgaben, - etwa dass ARD und ZDF mit jeweils enormen Aufwand vonsportlichen Großereignissen berichten - müssen überprüft werden.Anders sind die 17,50 Euro Monatsbeitrag nicht zu rechtfertigen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell