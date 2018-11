Mittelbayerische Zeitung: Gegner erinnern sich gemeinsam. Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Das Andenken hat sich grundlegend verändert - sinnbildlich in Verdun. Von Christine Strasser

Regensburg (ots) - Der Erste Weltkrieg in einem Wort? Dafür steht:Verdun. Die Schlacht von Verdun währte 300 Tage. Als sie abgebrochenwurde, hatte sich der Frontverlauf nur um wenige Meter verschoben,aber schätzungsweise 310 000 Soldaten waren gefallen. 167 000Franzosen und 143 000 Deutsche starben. Verdun gilt als die erste"Materialschlacht" der Menschheitsgeschichte. Leichten Herzens lassensich die Schlachtfelder auch 100 Jahre nach dem Ende des "großenKrieges", wie er in Frankreich noch immer genannt wird, nichtbesuchen. Das Gedenken ist entlang der Maas Stein geworden in denvielen Opfermalen, die sich aus der versehrten Landschaft erheben.Die Erinnerung hat sich aber in den vergangenen Jahrzehntengrundlegend gewandelt. In Verdun entschied sich aus französischerSicht das Schicksal der Nation. Auf den Höhen rund um diesenbedeutungsgeladenen Ort liegt Fort Douaumont, die stärksteBefestigungsanlage des Verteidigungsgürtels. In dessen Nachbarschafterbauten Soldaten das Mémorial de Verdun, eine monumentaleWeihestätte der Veteranenverbände. Heute sind die Augenzeugen tot unddie Erzählungen in den Familien, wenn es sie überhaupt noch gibt,beziehen sich auf die dritte Generation der Vorfahren. Die Bewahrerder Erinnerung in Verdun haben umgedacht. Ihr Wirken richtet sichmittlerweile an die Nachgeborenen. Von nationalen Erzählungen hat mansich verabschiedet. Das spiegelt sich im Mémorial wider. Vor zweiJahren wurde das rundum erneuerte Museum wiedereröffnet. Heute ist esden Soldaten beider Nationen gewidmet. Es soll deutsch-französischeSchicksale erzählen. Das wäre noch vor zehn Jahren völligunvorstellbar gewesen. 1984 trafen sich der französischeStaatspräsident François Mitterrand und der deutsche BundeskanzlerHelmut Kohl in Verdun zur symbolischen Versöhnung beider Völker.Hinter den Händedruck der beiden Staatsmänner gab es kein zurückmehr. Aber Schmerz, Verbitterung und offene Ablehnung war noch eineganze Weile danach zu spüren. Als 2009 mit der Europafahne auch diedeutsche Fahne auf dem Douaumont aufgezogen wurde, sorgte das fürProteste. Damals war die Kindergeneration der Soldaten von Verdunnoch sehr aktiv und gestaltete das öffentliche Gedenken entscheidendmit. Ein internationales Interpretationszentrum im Mémorial? Das wäreals Unding erachtet worden. Die Fahne des deutschen Gegners auf dersymbolträchtigen Festung wurde von vielen als Beleidigung für dieGefallenen und ihren Heroismus empfunden. Immer wieder wurde dieFahne heruntergezogen. Erst in den vergangenen Jahren ist dieserProtest verstummt. Die universelle Botschaft des Mémorial an beideKriegsparteien rückte stattdessen in den Vordergrund. DasSchlachtfeld steht heute ganz allgemein für die Schrecken desKrieges. Verdun ist ein Sinnbild für die Sinnlosigkeit, für dieEntsetzlichkeit und die Absurdität des massenhaften Tötens. DasMémorial hat sie gewandelt vom Gedenkort für den französischen Sieghin zu eine Stätte, die mahnt, wie kostbar der Frieden ist. AmWochenende startet der derzeitige französische Präsident, EmmanuelMacron, zu einer einwöchigen Tour im Gedenken an das Ende des ErstenWeltkrieges. Zum Auftakt am Sonntag trifft er sich mit dem deutschenBundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu einer Feierstunde inStraßburg. In Verdun wird Macron ebenfalls Station machen undSchülern begegnen. Am 11. November, dem Jahrestag der Unterzeichnungdes Waffenstillstands von Compiègne, wird auch Bundeskanzlerin AngelaMerkel in Frankreich erwartet. Diese Reiseplanung ist natürlich allesandere als ein Zufall. Macron weiß um die Symbolkraft. Der Rückblickist laut Macron auch eine Warnung. Denn Europa sei heute ähnlichenRisiken ausgesetzt wie in der Zwischenkriegszeit des vergangenenJahrhunderts. Da will er ein Zeichen setzen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell