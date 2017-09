Mittelbayerische Zeitung: Gefühlte Fakten / Komplexe Entscheidungen treffen wir eher mit Bauch als im Kopf. Deshalb kann das TV-Duell viel bewirken.

Regensburg (ots) - Bis zu 20 Millionen Menschen vor denBildschirmen, 700 Journalisten vor Ort, im Studio acht Kameras undvier Moderatoren: Das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkelund SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Sonntag wird einBlockbuster. Ist der Hype um die Debatte gerechtfertigt? Können 90Minuten Schlagabtausch das Ergebnis der Bundestagswahl überhauptbeeinflussen? Unbedingt! Die Deutschen wählen am 24. Septemberweniger ein Programm als eine Person. Auch wenn wir uns wünschten,wir würden rational entscheiden als vernunftbegabte Wesen: Menschenwählen stark nach Gefühl. Sie treffen ihre Entscheidung aus dem Bauchstatt mit dem Kopf - jedenfalls dann, wenn sie mehr als sieben biszwölf Faktoren zu berücksichtigen haben. Eine Reihe von Studien, dieberühmteste vielleicht von der Stanford University, belegen: Je mehrKriterien eine Rolle spielen, desto sicherer verabschiedet sich dieRatio. "Wenn der Verstand abgelenkt ist, hat das Gefühl freie Bahn",ist eine Erkenntnis der Forscher. Das gilt bereits beim Autokauf, beiden Überlegungen zu Kilometer-Stand, Spritverbrauch, Schiebedach,Antriebsart, Farbe... Bei der Bundestagswahl spielt eine kaumüberschaubare Vielfalt von Fakten und Perspektiven eine Rolle:Renten, Steuern, Bildung, Flüchtlinge, Umweltschutz... In der"Tyrannei der Wahl", wie es der Neurologe Antonio Damasio nennt, wirddas überlastete Arbeitsgedächtnis ziemlich sicher an dasUnterbewusstsein übergeben. Das muss übrigens nicht schlecht sein.Forscher sind sich einig, dass bei komplexen Prozessen die Intuitionüberlegen ist. Die Summe aus Erfahrungen und Eindrücken, erwartetenVorteilen und erfüllten Versprechungen siegt über den gefühlfreienFaktencheck. Neue Fakten werden wir beim TV-Duell kaum hören. WelcheGefühle also werden die Amtsinhaberin und ihr Herausfordererhervorrufen? Angela Merkel dürfte in den Augen der meisten Menschenfür Verlässlichkeit, Integrität und ruhiges Überlegen stehen. Inunsicheren, auch unglaubwürdigen Zeiten sind diese Attribute keineKleinigkeit. Persönliche Biographie und politische Botschafterreichen bei ihr hohe Deckungsgleichheit. Martin Schulz dürfte inerster Linie assoziiert werden mit dem leidenschaftlichen Ringen umbessere Lebensbedingungen für den kleinen Mann und, nach zwölf JahrenMerkel, für einen Neuanfang. Die Kanzlerin signalisiert: "Vertraumir. Du kennst mich." Der Kandidat vermittelt: "Dir geht es schlecht.Aber ich hab' einen Plan für unser Land." Der größte Schwachpunkt vonMerkel ist vielleicht der Überdruss am "Weiter so" und das Fehlenfrischer Ideen, der gravierendste Malus von Schulz wohl dashartnäckige Verwischen von Gleichheit und Gerechtigkeit und diesemerkwürdige Schere zwischen der Entschiedenheit und dem Optimismus inseinen Worten und dem Eindruck, dass ihm Entschlossenheit abgeht under selbst nicht mehr an seinen Wahlsieg glaubt. Die Stimmungslage derWähler ist seit Wochen konstant und sieht ungefähr so aus: 39 Prozentfür CDU/CSU, 22 Prozent für die SPD. Aber: Viele Wähler sindunschlüssig. Nach einer Untersuchung des Allensbach-Instituts warenzum 24. August 46 Prozent der Wahlberechtigten unentschieden. MartinSchulz kann also noch aus einem großen Reservoir schöpfen. 45 Prozentder Befragten glaubten bei der Erhebung, der Ausgang der Wahl stehebereits fest. Von dieser Überzeugung sollte sich niemand leitenlassen. Wissenschaftler belegen: Wir bedauern falscheKopfentscheidungen. Unter falschen Bauchentscheidungen leiden wirspäter weniger. Aber am meisten bereuen wir das: Keine Wahl getroffenzu haben.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell