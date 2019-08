Mittelbayerische Zeitung: Gefährliches Wettrüsten in Europa US-Drohung mit Truppenabzug aus Deutschland überdeckt einen Trend: Viele Länder im Osten steigern ihre Militärausgaben massiv - aus Furcht vor Russland.

Regensburg (ots) - Richard Grenell hat die einigermaßenzweifelhafte Gabe, durch das Wie seiner Aussagen das sachliche Was zuüberdecken. Ende vergangener Woche etwa nannte es der US-Botschafterin Berlin "wirklich beleidigend", dass amerikanische Steuerzahler fürdie Stationierung Zehntausender US-Soldaten in der Bundesrepublikzahlen sollten. Es gehe schließlich um die Sicherheit deutscherBürger. Politiker der großen Koalition wiesen den Vorstoß scharfzurück. Von "Erpressung" war die Rede. Die folgende Debatte drehtesich dann fast nur noch um diplomatischen Stil und die Frage einesUS-Truppenabzugs. Dabei hatte Grenell in Wirklichkeit ein sehr vielgrößeres Thema aufgerufen: den Trend zu einem neuen Wettrüsten inEuropa, der seit der russischen Krim-Annexion 2014 rasant an Fahrtaufgenommen hat. Im Osten des Kontinents schnellen seither allerortendie Militärausgaben in die Höhe, meist mit zweistelligenSteigerungsraten. Einer der Hauptakteure ist Polen, und so war eskaum ein Zufall, dass sich Grenell bei seinen Thesen auf seineKollegin in Warschau berief, Georgette Mosbacher. DieUS-Botschafterin hatte in einem Tweet Polens Rüstungsanstrengungengelobt. Das Land erfülle die Selbstverpflichtung allerNato-Mitglieder, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) fürVerteidigung auszugeben. Deutschland tue das nicht. Tatsächlich liegtder deutsche Wert bei 1,2 Prozent. US-Präsident Donald Trump lässtvor diesem Hintergrund kaum eine Gelegenheit aus, um gegen dieBerliner "Trittbrettfahrer" in der Sicherheitspolitik zu wettern.Diese Konstellation machen sich die Regierenden in Warschau zunutze.Im Juni reiste Präsident Andrzej Duda zum wiederholten Mal nachWashington, um dort für die Errichtung einer ständigenUS-Militärbasis in Polen zu werben, die man, so schmeichelte erseinem Gastgeber, gern "Fort Trump" taufen würde. Vergeblich. Trumpmusste zähneknirschend ablehnen, denn die Nato-Russland-Grundakte von1997 untersagt die dauerhafte Stationierung von US-Truppen im OstenEuropas. Immerhin versprach der US-Präsident die Verlegung weiterer1000 Soldaten aus Deutschland nach Polen, allerdings aufRotationsbasis. 4000 Marines gibt es dort bereits. Außerdem willTrump das Land zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls und desWeltkriegsbeginns am 1. September besuchen. Berlin dagegen meidet er.Doch in Warschau erhofft man sich mehr als Gesten, und das giltunabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung. Die wechselndenRegierungen haben in den vergangenen Jahren die Ausgaben für dasMilitär durch die Bank deutlich gesteigert. Allein 2015, im Jahr nachder russischen Krim-Annexion, wuchs der polnische Wehretat um fast 20Prozent auf zehn Milliarden Euro. Verantwortlich war damals dieliberalkonservative Bürgerplattform. Unter der rechtsnationalen PiSsind es mittlerweile zwölf Milliarden Euro. Bis 2030 soll der Anteilder Militärausgaben am BIP auf 2,5 Prozent steigen. Doch diehistorisch gewachsene Angst vor Russland ist nicht nur in Polen,sondern im gesamten Osten Europas mit Händen zu greifen. Esten,Letten und Litauer, Bulgaren, Rumänen und Ungarn haben allesamtlangfristige Rüstungsprogramme in erheblichem Umfang aufgelegt. DieUkraine erhöhte ihren Militäretat trotz wirtschaftlicher Dauerkrisezuletzt sogar um 21 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Das war dieachthöchste Steigerungsrate weltweit. Dabei mögen sich die absolutenZahlen noch bescheiden ausnehmen. So ist der umstrittene deutscheVerteidigungsetat etwa viermal so groß wie der polnische. Doch ineiner Zeit, in der die USA und Russland den INF-Vertrag habenauslaufen lassen, sind die Steigerungstendenzen in Osteuropaalarmierend. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz WolfgangIschinger warnte bereits mehrfach vor der hohen Gefahr einermilitärischen Konfrontation. Denn natürlich rüstet auch Russlandmassiv auf.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell