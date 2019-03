Mittelbayerische Zeitung: Gefährliche Nachwehen des IS / Die islamistische Terrororganisation ist zwar militärisch weitgehend besiegt, doch viele Kämpfer sind untergetaucht. Europa braucht klare Auflagen für Rückkehrer.

Finanztrends Video zu



mehr >

Regensburg (ots) - Dass jetzt gelbe Fahnen über der schwerzerstörten syrischen Stadt Baghus wehen, ist eigentlich ein Zeichendes Sieges über die grausame islamistische Terrororganisation IS(Islamischer Staat). Vor knapp fünf Jahren hatten sich dieDschihadisten daran gemacht, ein blutiges Regime, einen islamischenGottesstaat zu errichten. Große Teile des Irak und Syriens gerietenunter die Knute der selbst ernannten Gotteskrieger. Es wurde gebombt,gefoltert, gemordet, vergewaltigt, versklavt. Der vorschnelle Rückzugvon US-Truppen aus dem Irak sowie der Bürgerkrieg im NachbarlandSyrien schufen ein Machtvakuum, in das der "Islamische Staat" brutalhineinstieß. Es ist zuerst den kurdischen und jesidischen Kämpfernsowie der - zugegeben sehr heterogenen - internationalenAnti-IS-Allianz zu verdanken, dass dieser Alptraum nun zumindestmilitärisch weitgehend besiegt werden konnte. Doch damit ist dasProblem des islamistischen Terrors und der Terroristen noch längstnicht gelöst. Deren Strukturen sind zwar geschwächt, aber nichtvöllig ausgelöscht. Die Sicherheitskräfte in der Region müssen sichauf Guerilla-Angriffe untergetauchter IS-Kämpfer einstellen. Und inden Ländern der Anti-IS-Front, auch Deutschland gehört dazu, muss mansich gegen Anschläge von Dschihadisten wappnen. Der militärische Siegüber den IS stellt auch jene, vor allem westliche Länder vor großeProbleme, aus denen einst islamistisch indoktrinierte junge Männerund Frauen in den "heiligen Krieg" nach Syrien und den Irak gezogensind. Leider sind sich die europäischen Staaten uneins, wie sie mitden gefährlichen Nachwehen des IS umgehen sollten. Eine Lösung, wiesie die USA mit dem Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba versuchte,scheidet für Rechtsstaaten aus. Dort saßen und sitzen wirkliche undvermeintliche Terroristen ohne Gerichtsurteile jahrelang unterschlimmen Bedingungen fest. Bis heute ist dieses Lager nichtaufgelöst. Und Donald Trumps Forderung an die Europäer, eigeneStaatsbürger aus den Lagern im Nahen Osten zurückzuholen, istwohlfeil. Die US-Behörden etwa sträuben sich, genau das zu tun.Ebenso ist die Entlassung von IS-Leuten, die noch den Pass ihresHerkunftslandes besitzen, aus der jeweiligen Staatsbürgerschaft - dieBriten haben das praktiziert - problematisch. Selbst wenn dieseKämpfer dann staatenlos sind, bleiben sie ein Problem. Derzeit sitzenTausende gefangen genommene IS-Leute, auch viele Frauen und Kinder,in Gefängnissen und Lagern im Irak sowie in Syrien. Zumeist werdensie von kurdischen Kräften bewacht. Der vom türkischen PräsidentenRecep Tayyip Erdogan angekündigte Feldzug gegen kurdische Kräfte inNordsyrien ist auch deshalb verwerflich, weil dann in denKampfeswirren IS-Terroristen frei kommen könnten. Für Deutschland,von wo aus etwa 1000 IS-Sympathisanten ins Kriegsgebiet gingen, gilt:Es hilft kein Abwiegeln, aber auch keine Panikmache. Es solltedifferenziert, zielgerichtet und umsichtig reagiert werden. Und esbedarf dringend der Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften vorOrt, damit zumindest jeder, der gefangen wurde, nach einer möglichenEntlassung aus dem Lager nicht so einfach nach Deutschland einreisenkann. Auch wenn es schwer sein sollte, konkreten Personen aus dem ISGräueltaten in Syrien oder dem Irak vor deutschen Gerichtennachzuweisen, muss der Rechtsstaat alles versuchen, umrechtsstaatliche Verfahren durchzuführen. Dass dies ordentlicheGerichte in Syrien oder dem Irak machen werden, ist eine Illusion.Die gibt es dort nicht. Zudem braucht es in Deutschland gezielteAussteigerprogramme sowie eine möglichst engmaschige Überwachung undklare Auflagen für IS-Rückkehrer und Hilfen für derenFamilienmitglieder.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell