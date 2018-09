Mittelbayerische Zeitung: Zu Gast bei Freunden? / Die Uefa ging auf Nummer sicher. Ein zweites Sommermärchen ist damit noch lange nicht garantiert.

Regensburg (ots) - Fast wäre ein Lehrstück daraus geworden, wieman einen sicher geglaubten Sieg aus eigener Unfähigkeit nochverspielt. Nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2014 mit denEngländern einen Deal zum gegenseitigen Nutzen und Frommengeschlossen hatte, schien der Weg zur Ausrichtung derEuropameisterschaft zum sportpolitischen Spaziergang zu werden. Wir,die Deutschen, verzichten aufs Finale der paneuropäischen EM 2020 unddas kontinentale Turnier 2028, ihr, die Engländer, lasst uns alseinziger ernsthafter Konkurrent dafür 2024 den Vortritt. Was sollteda noch schiefgehen? Vieles, wie sich weisen sollte. Der DFB, dessenMarkenzeichen auf dem internationalen Fußball-Parkett der erhobenemoralische Zeigefinger ist, hatte plötzlich selbst einen möglichenKorruptionsskandal an der Hacke. Die Affäre um die dubiosen Detailsder Vergabe der WM 2006 an Deutschland schwelt immer noch vor sichhin. Dann benahmen sich hochrangige DFB-Funktionäre während der WM inRussland daneben, und auch die Rassismus-Debatte um Mesut Özilhinterließ Spuren am sorgsam gepflegten Image. Zudem ist diepolitische Großwetterlage in Europa nicht dergestalt, dass sie danachschreit, Deutschlands wirtschaftliche Dominanz mit dem Zuschlag fürein zweites sportliches Sommermärchen atmosphärisch zu untermalen.Trotzdem hat es auf den letzten Drücker gereicht. Den Ausschlag fürDeutschland gab wohl - wie so oft im Milliardengeschäft mit demProfifußball - ökonomisches Kalkül. Eine EM in Deutschland verheißtsprudelnde Einnahmen auf dem größten Markt des Kontinents, da mochtedie türkische Bewerbung noch so sehr mit üppigen Staatsgarantien undSteuererleichterungen locken. Die Granden des EuropäischenFußball-Verbandes Uefa gingen mehrheitlich lieber auf Nummer sicher.Menschenrechts- und sonstige heikle politische Fragen dürften dagegenbeim Votum in Nyon eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben.Fußballfunktionäre sind in solchen Dingen eher schmerzfrei, siehe diebizarre Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 an Katar. Eininternationaler Sportverband, der den Ausrichter mit Knebelverträgendazu nötigt, jegliche Demonstrationen im Umfeld der EM-Arenen striktzu unterbinden, hat mit demokratischen Spielregeln ohnehin wenig amHut. Die Uefa hat sich ähnlich wie die große Schwester, derWeltverband Fifa, in eine Sackgasse manövriert. Ihr Präsident MichelPlatini, den später ein mysteriöser Geldfluss vonseiten der Fifa ausdem Amt spülte, war 2007 mit dem hehren Versprechen angetreten, dieRechte der sogenannten Kleinen im europäischen Fußball zu wahren. Inder Folge wurde die EM grotesk auf 24 Teilnehmer aufgebläht, die ineiner langwierigen Qualifikation unter gerade mal 55Mitgliedsverbänden ermittelt werden. Dieser Gigantismus führte jedochdazu, dass nur noch die Handvoll großer Länder Europas in der Lagesind, ein solches Mammutturnier organisatorisch zu stemmen. Derökonomisch darbenden Türkei hätte das Championat einen absurdenKraftakt aufgebürdet - einzig und allein, um als Propagandabühne füreinen Autokraten zu dienen. Nun also kommt Deutschland zum zweitenMal nach 1988 zum Zug. Der DFB schürte schon während seinerBewerbungskampagne gezielt die Vorfreude auf eine Fortschreibung deslegendären Sommermärchens 2006. Doch ganz so einfach liegen die Dingenicht. Kollektive Begeisterung lässt sich nicht von Fußballverbändendekretieren. Eine bloße Kopie der WM 2006 würde zum faden Abklatschverkümmern. Vor allem aber wachsen derzeit im Ausland die Zweifeldaran, dass man wirklich überall "zu Gast bei Freunden" - so derWM-Slogan 2006 - ist, wenn man nach Deutschland reist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell