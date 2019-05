Mittelbayerische Zeitung: Freiheit ist anstrengend Von Claudia Bockholt

Regensburg (ots) - Kann es 80 Millionen verschiedene Wahrheitengeben? Wohl kaum. Aber 80 Millionen unterschiedliche Wahrnehmungen,die hält mittlerweile jeder für möglich, der in den Sozialen Medienunterwegs ist. Die Nachrichtenwelt hat sich nicht nur beschleunigt,in ihr melden sich auch immer mehr individuelle Einzelstimmen zuWort. Es ist großartig und eine Gnade, in einem Land zu leben, in demjeder denken und weitgehend sagen kann, was er will. Doch immer mehrMenschen scheinen die Vielfalt der Stimmen als unerträglicheKakophonie zu empfinden. Und statt den breiten Diskurs alsBereicherung zu empfinden, schreien und schreiben sie Andersmeinendenieder. Doch so ist halt die Demokratie: Jeder darf mitreden, jedeStimme zählt. Was für eine Ironie: Nie war die deutsche Gesellschaftpluralistischer, nie konnte sich die Vielfalt der Meinungen undpolitischen Ansichten besser öffentlich entfalten. Und parallelwächst die Unfähigkeit und der Unwille, andere Meinungen anzuhören,überhaupt zu ertragen. Ganz so, als wäre eine andere, also "falsche"politische Meinung hochansteckend, toxisch geradezu. So gefährlich,dass man sie auf keinen Fall auch nur in seine Nähe lassen darf.Eindrucksvoll zu beobachten gerade an der Goethe-UniversitätFrankfurt, wo Studenten die Entlassung einer Professorin fordern. IhrVergehen: Sie lud zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Kopftuch undbat auch Islamkritiker auf das Podium. Pfeilgrad lautet der Vorwurfder bunten Studentenschaft: Rassismus. Man muss nicht Habermas`herrschaftsfreien Diskurs studiert haben, um zu wissen: Hier läuftetwas in eine ganz verkehrte Richtung. Vielleicht haben die, die 50Jahre nach dem Faschismus geboren wurden, den absoluten Wert derFreiheit aus den Augen verloren, die ja nach Rosa Luxemburg immer dieder Andersdenkenden ist. ARD und ZDF, Spiegel und FAZ waren noch vor20 Jahren Instanzen. Heute brüllt auch diesen Redaktionen einvielstimmiges "Lügenpresse" entgegen, sobald ein Redakteur einenFehler macht - oder auch nur schreibt und berichtet, was dem Leseroder Zuschauer gerade nicht in den Kram passt. Der Vorwurf der "FakeNews", der gefälschten Nachricht, ist schnell bei der Hand.Natürlich: Es ist schon mancher Unsinn in die Welt gesetzt worden.Nicht jeder, der sich Journalist nennt, hat das Handwerkszeuggelernt. Nicht jeder hat begriffen, dass er besser informierensollte, statt selber Politik zu machen. Journalisten und Politikerteilen sich eine isolierte Hemisphäre: Ich twittere, also bin ich.Vieles, was da so durchs Netz schwirrt, ist kaum mehr als Ausdruckvon Gefallsucht. Trotzdem: Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, dasman nicht leichtfertig diskreditieren sollte. Wenige Länder der Welthaben eine derart reiche Medienlandschaft wie Deutschland: Zeitungenvon ganz links bis ganz rechts, hervorragende Hörfunkprogramme, einöffentlich-rechtliches Fernsehen, das sich um seine Zuschauer bemüht."Heute"-Anchorman Claus Kleber hat gerade kritisch reflektiert, dassman die aktuelle "Mitte"-Studie, die 50 Prozent der Deutschenpauschal als rassistisch und rechtsorientiert verortet, doch miteiniger Skepsis betrachten muss. Offenbar doch kein auf Merkel-Kursabonnierter "Staatsfunk". All denen, die diesen Unfug in denFacebook-Kommentarspalten verbreiten, muss man eigentlich nurentgegenhalten: Wäre es so, dürftest Du Deine kruden Ansichten hiergar nicht unter die Menschheit bringen. Denn dort, wo es keineFreiheit gib, wird das Internet auch einfach mal abgeschaltet undwerden missliebige Journalisten inhaftiert. Deshalb, auch und geradeam Tag der Pressefreiheit: Schimpfen Sie über jeden Artikel, der Sieärgert. Und seien Sie froh, dass er geschrieben werden durfte.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell