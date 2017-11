Regensburg (ots) - Es verlangt Mut, nach der SPD-Spitzenkandidaturzu greifen. In den vergangenen Jahrzehnten war in Bayern bei denLandtagswahlen für die Partei wenig zu holen, selbst in den goldenenJahren war man weit davon entfernt, eine Mehrheit zu erringen. Mitwieviel Leidenschaft und Optimismus sich Natascha Kohnen trotzdempositioniert, spricht für sie. Auch Konkurrent Markus Rinderspacherstreckte davor die Waffen. Weitere ernsthafte Mitbewerber gab esnicht. Ein untrüglicher Beleg dafür, dass nicht viele bereit sind,sich eine blutige Nase zu holen. Denn auch wenn die CSU in der tiefenKrise steckt, auch wenn die Parteienlandschaft im Freistaat stark inBewegung geraten ist: Die SPD bleibt in der jüngsten Umfrage mit 17Prozent um 3,6 Prozent hinter dem Landtagswahlergebnis von 2013zurück. Kohnen ist kampferprobt. Beim Rennen um den Parteivorsitz hatsie dieses Jahr fünf Männer aus dem Feld geschlagen. Nun steigt siegegen ein Alphatier der CSU in den Ring, sei es nun FinanzministerMarkus Söder oder doch Ministerpräsident Horst Seehofer. Söder wäreKohnen wohl am liebsten, auch wenn sie das bestreitet. Er bietetbesonders viele Angriffsflächen. Die Grünen geißelten denHeimatminister bereits als ökologischen Belzebuben. Die SPD wird sichauf seine offene soziale Flanke stürzen. Das kürzliche Bekenntnis desFinanzministers zu bezahlbaren Wohnungen war eine erste Steilvorlage.Die SPD erinnert gerne an Söders Verkauf von 32 000 günstigenGBW-Wohnungen aus dem Besitz der einst angeschlagenen bayerischenLandesbank. Die SPD hat ihm nie abgekauft, dass er auf Druck Brüsselsagierte. Im Wahlkampf wird Kohnen ihren Finger in diese und andereWunden legen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell