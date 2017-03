Mittelbayerische Zeitung: Flagge zeigen / Zu undemokratischen Entwicklungen in der Türkei dürfen deutsche Politiker nicht schweigen.

Regensburg (ots) - Genug ist genug. Nicht erst seit demunsäglichen Faschismus-Vergleich, den Justizminister Bekir Bozdagbemühte, sind die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara auf einemTiefpunkt angekommen. Mitglieder der türkischen Regierung nehmen fürsich in Anspruch, auf deutschem Territorium ungeniert für eineundemokratische Verfassungsänderung (samt Wiedereinführung derTodesstrafe) Propaganda machen zu dürfen. Doch derlei Auftrittewidersprechen nicht nur unseren Grundwerten, sie treten auch dasGastrecht mit Füßen. Obendrein wird die innertürkische Debatte, obein Präsidialsystem entstehen soll, nach Deutschland getragen. Dochdie gehört hier nicht her. Bei allem Verständnis für die Zwänge, dieBerlin etwa wegen des Flüchtlingsabkommens gegenüber Ankara hat, mussauch die Bundesregierung, muss die Kanzlerin hier klar Flagge zeigen.Zu undemokratischen Entwicklungen beim Bündnispartner Türkei dürfendeutsche Politiker nicht aus falscher Rücksichtnahme schweigen. Auchund gerade, weil Deutschland mit der Türkei auf so vielfältige Weiseverbunden ist, menschlich, wirtschaftlich, politisch. Zugleich ist inder aufgeheizten Situation Entspannung angesagt. Es muss wiederdirekt miteinander geredet werden. Nicht übereinander, nicht über dieMedien. Dass Außenminister Sigmar Gabriel mit seinem türkischenAmtskollegen Mevlüt Cavusoglu nächste Woche in Berlin reden wird, istein kleines gutes Zeichen in stürmischer Zeit.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell