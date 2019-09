Mittelbayerische Zeitung: Das Fass ist übergelaufen Donald Trump lässt den Demokraten gar keine andere Wahl, als ein Impeachment einzuleiten. Von Thomas Spang

Regensburg (ots) - In der Ukraine-Affäre braucht niemand langenach Beweisen zu suchen. Der Colt raucht noch. Und Donald Trumphändigt ihn den Demokraten freihändig aus. Die Rede ist von demMemorandum des Telefonats vom 25. Juli dieses Jahres mit demukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Acht Mal fordert derFührer der Supermacht darin die in ihrer Sicherheit von den USAabhängige Regierung in Kiew dazu auf, ihm gegen seine politischenGegner daheim zu helfen. Sei es bei der obskuren Suche nach demE-Mail-Server Hillary Clintons, der laut einer Verschwörungstheoriein der Ukraine steht. Oder indem die Ukraine Ermittlungen gegenseinen möglichen Herausforderer bei den Wahlen 2020, Joe Biden, unddessen Sohn Hunter einleitet. Dass Trump in dem Gespräch nichtausdrücklich einen Zusammenhang zu der eine Woche vorhereingefrorenen Militärhilfe über 400 Millionen Dollar herstellt, istein nebensächliches Detail. Der von den USA abhängige Staatschef derUkraine versteht auch so gut genug, was ihm der Präsident sagen will,wenn er ihn dazu drängt, seinen Justizminister William Barr oderpersönlichen Anwalt Rudy Giuliani anzurufen. Das für sich genommenstellt einen völlig inakzeptablen Missbrauch der Staatsmacht dar. InDemokratien werden politisch Andersdenkende nicht mithilfeausländischer Regierungen verfolgt. Wer weiß, was noch zum Vorscheinkommt, wenn der Rest der "Whistleblower"-Beschwerde bekanntwird. Inseiner selbstherrlichen Art sorgte der Möchtegern-Autokrat im WeißenHaus dafür, dass die von seinem eigenen Generalinspektor derGeheimdienste als "glaubwürdig" und "dringlich" eingestufteBeschwerde nicht an den Kongress weitergegeben wurde. Obwohl dieRegierung laut Gesetz dazu verpflichtet ist. Seit demMehrheitswechsel im Repräsentantenhaus im Januar hat Trump dieDemokraten systematisch daran gehindert, ihre Kontrollfunktion imRahmen der Gewaltenteilung auszuüben. Das Weiße Haus ignorierteVorladungen, weigerte sich, Dokumente auszuliefern und blockierteErmittlungen mit Verfahrenstricks. Dass der Präsident den Rechtsstaatin der Ukraine-Affäre einmal mehr mit den Füßen treten wollte, warder Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Mit dem Memo seinesTelefonats liefert Trump den Demokraten alles, was diese als Beweisfür ein Impeachment im Repräsentantenhaus brauchen. Das erklärt auchdie Kehrtwende von Speakerin Nancy Pelosi, die bis vor kurzem einAmtsenthebungsverfahren vermeiden wollte. Obwohl SonderermittlerRobert Mueller dem Kongress nahegelegt hatte, wegen "Behinderung derJustiz" gegen Trump vorzugehen, hielt Pelosi das politische Risikoaufgrund der Komplexität der Russland-Affäre für zu groß. Andersregierte sie in diesem Fall, der so klar gelagert ist, dass sich dasKalkül über Nacht veränderte. Was nicht bedeutet, dass sich dieAussichten für eine Zweidrittelmehrheit im republikanischkontrollierten Senat verbessert hätten. Es werden sich dort keine 20Überläufer finden. Angesichts der unbestrittenen Meisterschaft desPräsidenten in Schlammschlachten, bleibt ein Risiko bestehen. Aberdie Demokraten haben nun ein scharfes politisches Schwert in derHand. Sie setzen nicht auf eine Verurteilung Trumps durch dieGeschworenen im Senat, sondern durch die Jury der Wähler im November2020. Es liegt nun an ihnen, während des Amtsenthebungsverfahrenseinen schlüssigen Fall zu präsentieren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell