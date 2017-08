Mittelbayerische Zeitung: Farce / Kommentar zum Videobeweis im Fußball

Regensburg (ots) - So geht das nicht! Man muss kein verbohrterTraditionalist sein, um dem Videobeweis in der derzeit praktiziertenForm die Daseinsberechtigung abzusprechen. Tor? Abseits? Elfmeter?Platzverweis? Der technische Assistent drückt jeder Entscheidung denStempel "vorläufig" auf und beraubt den Fußball damit seinerspontanen Emotionen. Er dimmt den Jubel oder die Wut auf den Rängenentsprechend herunter. Denn wer weiß schon, ob der Pfiff des RefereesBestand haben wird? So wird aus dem Hilfsmittel ein Angriff auf dasWesen des Spiels. Ulkigerweise bleibt trotz Videoassistent vielesAnsichtssache. Picken wir uns nur mal das vermeintliche Handspiel (?)des Gladbachers Jannik Vestergaard in Augsburg oder das angeblicheFoul (?) von Mark Uth vor Hoffenheims Ausgleich in Leverkusen heraus.Wahrscheinlich wird das Prozedere beim Videobeweis irgendwannmodifiziert. Ob's dann besser wird, steht einstweilen dahin. Aber beidieser Farce darf es nicht bleiben.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell