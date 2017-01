Mittelbayerische Zeitung: Falsche Logik / Kommentar zur verhaltenen Resonanz auf E-Auto-Kaufprämie

Regensburg (ots) - Politik muss plakativ lautsprechen, umaufzufallen und zu bewegen. Das weiß Maut-Minister Dobrindt. SeineForderung, die Autobauer müssten jedes Modell auch als Stromeranbieten, dürfen wir aber schlicht als Ruf in die Nachrichtenleeredes Jahreswechsels deuten. Viel wirkungsvoller, aber auchkonfliktträchtiger wäre es, nur an ökologischen Kriterien orientierteVorgaben zu machen - inklusive Last- und Lieferverkehr. Wenn diePolitik will, dass sich E-Autos durchsetzen, muss sie zu günstigenRahmenbedingungen beitragen - also den Steuer-Dschungel mitunlogischen Subventionselementen rund um Diesel, Benziner, Gaslichten und die passenden Schwerpunkte setzen. Die Kaufprämie fürE-Autos, die Dobrindt lange nicht wollte, ist offenbar das falscheMittel, zumindest ein unzureichendes.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell