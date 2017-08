Regensburg (ots) - Die massiven Ausschreitungen in Hamburg rund umden G20-Gipfel sind noch in guter Erinnerung. Da konnte man erleben,zu welch einer exzessiven Gewalt Linksextremisten fähig sind. Selbstdas gemäßigte linke Lager war damals über die Brutalität ihrerVerbündeten im Geiste entsetzt. Hamburg hat gezeigt, dass es jedentreffen kann. Die Linksextremisten haben dort auch nicht die Autosder sogenannten kleinen Leute verschont, für die sie doch immerlautstark mehr Gerechtigkeit einfordern. Ideologie spielte keineRolle, es ging damals allein um Krawall. Mit dem Verbot der extremenInternetplattform "Linksunten" geht Bundesinnenminister Thomas deMaizière nur gegen eine Seite vor, die sich nach Auffassung derSicherheitsbehörden gegen die freiheitliche Grundordnung im Landrichtet. Für das gesamte militante Lager ist das Verbot sicherlichein schwerer Schlag, weil das Forum offenbar zu den einflussreichstenin dem Spektrum gehört hat, weil dort Autonome jede Menge Anleitungenfür Anschläge finden oder politisch krude Aufrufe starten konnten.Konspirativ, anonym, aus Sicht der Behörden vor allem gefährlich. Dashat sich in Hamburg ja auch gezeigt. Mit Meinungs- und Pressefreiheithat das alles kaum etwas zu tun. Und deshalb greift die Kritik derLinkspartei an dem Verbot nicht. Mit seiner Maßnahme will de Maizièrejenen den Wind aus den Segeln nehmen, die zuletzt immer behauptethaben, beim Linksextremismus fahre die Politik einen Kuschelkurs,während sie gegen rechte Vereinigungen und Strömungen härter undkonsequenter vorgeht. Ob dem so ist, sei dahingestellt.Parteipolitisch wird diese Frage allerdings immer wieder neu gestelltund ein Stück weit je nach Lager instrumentalisiert. Fakt istjedenfalls, dass sich an einem Punkt der Extremismus jeglicherCouleur trifft: Links- wie Rechtsextreme richten sich gegen diedemokratische Gesellschaft und ihre Werte. Also muss sich der Staatauch gegen beide konsequent wehren. Entsteht tatsächlich derEindruck, dass er das nicht tut, dass er auf dem rechten oder linkenAuge blind ist, ermutigt er nur potenzielle Täter. Siehe Hamburg.Zugleich will der Innenminister mit seinem Vorgehen ein deutlichesZeichen setzen: Der Staat handelt, er lässt sich nicht alles bieten.Nicht offline, nicht online. Nicht von rechts, aber auch nicht vonlinks. Extremismus, egal aus welcher Ecke, ist nicht zu tolerieren.Das ist die Botschaft. Sie soll überdecken, dass die Behörden oftviel zu lange zu- oder wegschauen, ehe sie endlich handeln. Häufigmüssen Bürger erst in Angst versetzt, Bahnanlagen beschädigt,Flüchtlingsunterkünfte belagert oder Einsatzkräfte mutwilligattackiert werden, bis seitens des Staates durchgegriffen wird. Dasgehört zur Wahrheit über den Umgang mit dem Extremismus. Darüberhinaus fragt man sich, warum die Internetseite nicht viel früherverboten wurde. Wer will, kann hinter der Entscheidung auch Wahlkampfvermuten. De Maizière ist ohnehin in den letzten Wochen fleißigdabei, das Feld der inneren Sicherheit zu beackern. Zumindest diesesThema soll im Wahlkampf nicht der SPD überlassen werden, sondern wiefrüher Kernkompetenz der Union sein. Und dann geht es noch um etwasanderes: Nach der Wahl beansprucht die CSU dasBundesinnenministerium. Das hat Parteichef Horst Seehofer kürzlich inInterviews klar gemacht. Auch das hat dem jetzigenBundesinnenminister Beine gemacht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell