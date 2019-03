Mittelbayerische Zeitung: Europa fest im Visier / Ziemlich schaumgebremst verliefen die Auftritte der Parteien zum Aschermittwoch.

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Auch der gestrige Aschermittwoch inNiederbayern hat gezeigt, dass sich die politische Landschaft, nichtnur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ziemlich klar teilt:einerseits in die EU-Verfechter und andererseits die EU-Zerstörer.Die Sorge um das Schicksal dieser Union in einer ziemlichunberechenbaren Welt bürdet allen Beteiligten einen großen Rucksackan Verantwortung auf.