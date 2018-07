Mittelbayerische Zeitung: Es riecht nach Verrat / US-Präsident Trump setzt das transatlantische Haus in Flammen. Dafür gibt es nur zwei vernünftige Erklärungen. Beide klingen äußerst beunruhigend. Von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Für das mutmaßliche Irrlichtern Donald Trumpsseit seinem Gipfel mit Wladimir Putin in Helsinki gibt es zweiplausible Erklärungsmuster. Entweder, der Präsident weiß nicht, waser tut. Oder er stiftet absichtlich Durcheinander, um machen zukönnen, was er will. Für die These des großen Ahnungslosen, derintellektuell überfordert, vielleicht sogar dement sei, sprichtjedoch nicht sehr viel. Trump vertritt seit Jahrzehnten mit großerHartnäckigkeit und Konsistenz seine anti-westlichen,protektionistischen Ideen. Die Nato und die EU betrachtet erbestenfalls als Kostgänger, die Amerika bloß ausnutzten. Kurz vor demGipfel mit Putin nannte er die Europäer sogar "Gegner". Nach derVerhängung der Milliardenstrafe gegen Google sieht er sich darinbestätigt. Trump als Narren zu betrachten, der die Welt nichtversteht, verharmlost die Gefahr, die von ihm ausgeht. Denn damitunterschätzt man die Entschlossenheit eines erklärten Gegners derliberalen Weltordnung und des freien Handels. Weiter führt dieErklärung, die Trump als kalkulierenden Zerstörer des Westens sieht.Aus dieser Perspektive betrachtet sind seine scheinbarwidersprüchlichen Erklärungen nichts weiter als taktischeZugeständnisse an interne Kritiker. Der "wahre" Trump war derPräsident, der während und nach seiner Europa-Reise wie Putins Puppeagierte. Von der offenen Drohung mit "Konsequenzen" für den Fall,dass andere Nato-Partner nicht genügend Tribut zahlten, über dieInfragestellung der Beistandspflicht gegenüber kleinen Staaten wieMontenegro bis hin zu dem Versuch die EU zu spalten, folgt er demDrehbuch des Kremls. Selbst wenn die Ergebnisse der ErmittlungenRobert Muellers noch auf sich warten lassen, drängt sich schon jetztdie Frage auf, was ein russischer Agent anderes tun würde, als Trump.Beide Ansätze, das Geschehen der vergangenen Tage zu deuten, müssenbeunruhigen, weil sie im Ergebnis auf dasselbe hinaus laufen. Trumpunterminiert damit die demokratischen Institutionen der USA und dieliberale Weltordnung, die seine Vorgänger nach dem Zweiten Weltkrieggeschaffen haben. Nicht wenige in den USA wittern Verrat. Dass derMann, dem Putin nachweislich Schützenhilfe im Wahlkampf leistete,dieses bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Helsinki bestreitet undstattdessen die eigenen Geheimdienste angreift, macht ihn ebensoverdächtig wie das mehr als zweistündige Kungeln mit dem russischenPräsidenten unter vier Augen. Vermutlich hat ihm Putin dabei den Flohmit Montenegro ins Ohr gesetzt. Nachweislich aus dem Kreml stammt dieIdee, die Vernehmung der zwölf Geheimdienstmitarbeiter, die sich inden USA wegen des Angriffs auf die US-Wahlen verantworten müssen, mitder lächerlichen Forderung nach der Auslieferung des ehemaligenUS-Botschafters und Putin-Kritikers Michael McFaul zu verknüpfen.Dass Trump ernsthaft erwägt, die Immunität eines US-Diplomaten nichtweiter zu schützen, und diesen einer gegnerischen Macht preiszugeben,liegt unter der Würde eines amerikanischen Präsidenten. Gegen alldies gibt es institutionellen Widerstand, aber kaum welchen aus dereigenen Partei. Die Republikaner im Kongress schwenken aus Angst vorTrumps Basis auf den Putin-Kurs ein. Umfragen zeigen, dass dieAnhänger des Präsidenten seine EU- und Nato-Schelte teilen, dieHandelspolitik unterstützen und für eine Rückkehr zum Isolationismusder frühen Tage Amerikas sind. Das transatlantische Haus stehtlichterloh in Flammen. Darüber können die Nebelkerzen nichthinwegtäuschen, die Trump in den vergangenen Tagen gezündet hat.Dieser Brand wird sich nur noch schwer löschen lassen. Die besteHoffnung bleibt, ihn durch gemeinsame Kraftanstrengungen von innenund außen einzudämmen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell