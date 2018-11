Mittelbayerische Zeitung: Erzwungener Teilrückzug / Endlich hat Horst Seehofer den Fahrplan für seinen Rückzug als Parteichef bekannt gegeben. Allerdings fehlt ihm offenbar der Mut, auch das Ministeramt niederzulegen.

Regensburg (ots) - Dem Lyriker Emanuel Geibel verdanken wir dieWeisheit: "Klug ist, wer stets zur rechten Stunde kommt, doch klüger,wer zu gehen weiß, wann es frommt." Der Vollblutpolitiker HorstSeehofer hat in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Er warvor zehn Jahren, als die CSU bereits einmal die absolute Mehrheitverloren hatte, der Rettungsanker der zutiefst frustriertenChristsozialen. Der Ingolstädter löste das unglückliche DuoHuber/Beckstein an der Spitze der CSU und als Landesvater ab. Erumschiffte die Klippen des Landesbank-Skandals und derSpezln-Wirtschaft. Und - für die CSU nahezu lebenswichtig - er holtevor fünf Jahren die absolute Mehrheit zurück. Horst Seehofer hatGroßartiges für Bayern und seine Partei geleistet. Doch spätestensauf dem Höhepunkt seiner Macht begann auch der Niedergang despolitischen Alphatieres. Er machte genau denselben Fehler, den einstHelmut Kohl begangen hatte. Er konnte nicht von der Macht lassen,bemerkte nicht, wann es besser ist, loszulassen, wann es Zeit ist, inWürde zu gehen und einem anderen das Feld zu überlassen. Nun endlichhat Horst Seehofer am Freitag den Fahrplan für seinen Rückzug alsCSU-Parteichef bekannt gegeben. Dass er gehen würde, war längst keineÜberraschung mehr. Allerdings handelt es sich um einen erzwungenenRückzug. Das von ihm verursachte Polit-Chaos in Berlin sowie dastriste bayerische Wahlergebnis vom 14. Oktober im Nacken, bliebSeehofer doch dar nichts anderes übrig, als die CSU-Führungaufzugeben. Der Groll in der Partei ist offenbar so groß, dass erandernfalls den nächsten Parteitag politisch nicht überlebt hätte.Freilich vollzieht Seehofer seinen Rückzug nur halbherzig. Ihm fehlenoffenbar der Mut und die Kraft, nun auch das Ministeramt in Berlinniederzulegen. Dass Seehofer unbeirrt von den politischen Friktionender vergangenen Monate weiterhin als Ressortchef für Inneres, Wohnenund Heimat sowie als Verfassungsminister im Bund mitmischen will,klingt wie die Ankündigung weiteren Ungemachs. Seehofer ist zu einerschweren Belastung der regierenden schwarz-roten Groß-Koalitiongeworden. Dass er seine Querschüsse und Attacken auf die ebenfallsmit einem Verfallsdatum versehene Kanzlerin Angela Merkel nunaufgeben wird, ist nicht zu erwarten. Man wüsste allerdings gern,warum er dermaßen an seinem Amt klebt. Es wäre schlimm, wenn es nurdie verletzte Eitelkeit des Polit-Machos wäre, nicht vor Merkel vonder Regierungsbühne abzutreten. Ohne den CSU-Vorsitz im Rücken istder Noch-Bundesinnenminister Horst Seehofer das, was auch AngelaMerkel ist, eine "Lame Duck" nämlich, eine lahme Ente, wie das dieAmerikaner nennen. Großes ist nicht mehr zu erwarten, wenn daspolitische Ende vorgezeichnet ist. Doch von einem Bundesinnenministerwird Großes und vollster Einsatz verlangt. In der Flüchtlings- undIntegrationspolitik, für die Sicherheit der Bürger und nicht zuletztin einem Bereich, den sich Seehofer in den Koalitionsverhandlungenzuschusterte: Bauen und Wohnen. Als politisch Verantwortlicher füreinen Mega-Bereich, der vielen Menschen vor allem in den großenStädten mit explodierenden Mieten auf den Nägeln brennt, ist Seehoferbislang kaum aufgefallen - sieht man einmal vom Baukindergeld ab, dasinzwischen auf den Weg gebracht wurde. Doch der staatliche Zuschussfür Familien, die Wohneigentum schaffen wollen, wird die Misere beimMieten kaum mildern können. Statt jemand, der verbissen an seinemStuhl klebt, ist nun ein unideologischer Macher, flexiblerPragmatiker gefragt. Ein letzter Dienst, den Seehofer dem Landerweisen könnte, wären der Rückzug vom Ministeramt und ein Vorschlagfür einen fähigen Nachfolger, der genau diese Anforderungen erfüllt.Aber bringt Seehofer nun diese Klugheit auf?Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell