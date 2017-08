Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Wochenlang plätscherte der Wahlkampf inDeutschland wie ein träger Fluss im Delta dahin. Doch plötzlich kommtFeuer auf. Und das liegt weniger am gebeutelten SPD-HerausfordererMartin Schulz, der ein Papier ums andere vorlegt, sondern vielmehr anAngela Merkel. Die Kanzlerin bezieht plötzlich Positionen, wo sielange wolkig geblieben ist. Mehr Geld für den Wehretat - aber klardoch, sagt Merkel nun und schielt dabei in Richtung Washington. Dabeiwerde allerdings nichts vom Sozialen und von Bildung weggenommen,verspricht sie. Merkel versucht den Spagat zwischen Trump-Beruhigungund Wähler-Besänftigung. Für Schulz hingegen ist die Ansage derKanzlerin ein gefundenes Fressen. Die Teflon-Regierungschefin, die inUmfragen weit vor dem Herausforderer liegt, bietet endlichAngriffsflächen. Nicht nur beim Streitpunkt Verteidigungsausgaben,sondern auch beim Diesel-Skandal, bei der Flüchtlings- undIntegrationspolitik, in der Steuer- und Familienpolitik. Merkel undSchulz machen jeweils politische Alternativen sichtbar. Das ist gutfür die Demokratie und könnte die oberflächlicheEs-sind-doch-eh-alle-gleich-Mentalität aufbrechen. Es gibt am 24.September nicht nur die Wahl zwischen Raute und Bart, sondern es gibtzum Teil gravierende politische Unterschiede zwischen Merkel undSchulz. Auch wenn die im Schatten der jetzigen GroKo nicht immer sodeutlich wahrnehmbar geworden sind. Für Merkel ist die Anlehnung anden Nato-Gipfel von Wales aus dem Jahr 2014 nicht ohne Risiko.Seinerzeit vereinbarten die Bündnispartner, die Verteidigungsausgabensollten sich bis 2024 "auf den Richtwert von zwei Prozent (desBruttoinlandsprodukts) zubewegen". Nur die USA selbst,Großbritannien, Estland, Polen und Griechenland geben bislang so vielGeld aus, wie es dieser Richtwert verlangt. Für die Bundesrepublikhieße das, den Wehretat von etwa 37 Milliarden binnen sechs Jahrenauf 60 oder sogar 70 Milliarden Euro anzuheben. Doch das wäre nichtnur ein enormer haushaltspolitischer Kraftakt, sondern auch eineRiesenaufgabe für das lahmende Beschaffungswesen der deutschen Armee.Vize-Kanzler Gabriel spottete nicht zu Unrecht, man wisse dann garnicht, wohin mit den vielen deutschen Flugzeugträgern, Panzern undRaketen. Im Klartext heißt das wohl: Das Zwei-Prozent-Ziel ist auchin der nächsten Wahlperiode weder politisch noch fiskalischdurchsetzbar. Die Kanzlerin und ihre Union stehen mit dieserForderung allein. Eine vernünftige Ausrüstung von Heer, Marine undLuftwaffe dagegen ist unbedingt notwendig. Und auch machbar, abseitsdes Fetischs von Zwei Prozent. Nur leider hat Ministerin Ursula vonder Leyen zwar vieles versprochen, aber nur wenig gehalten. Sie hateigens eine flotte, junge Staatssekretärin mit dem Aufräumen imBeschaffungs-Unwesen beauftragt. Doch die Ergebnisse sind dürftig.Die CDU-Ministerin legte sich nicht so sehr mit der viele Jahreverhätschelten Wehrindustrie an, sondern vielmehr mit den Soldaten,etwa mit ihrem unausgegorenen Traditions-Erlass. KeinVerteidigungsminister dürfte nach gerade mal vier Jahren Amtszeit beider Truppe so unbeliebt gewesen sein wie die derzeitige Inhaberin derKommandogewalt. Aus dem Kreis möglicher Nachfolger(innen) von AngelaMerkel im Kanzleramt dürfte sich Ursula von der Leyen damit ersteinmal hinauskatapultiert haben. Der Dauer-Kanzlerin Merkel ist dasnicht unrecht. Sie kriegt wahrscheinlich nicht nur Martin Schulzklein. Die Union hat sie bereits auf Taschenformat geschrumpft. Wederwird Merkel infrage gestellt, noch werden drängende Zukunftsfragenkontrovers diskutiert. In der späten Zeit von Helmut Kohl war dasebenso.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell