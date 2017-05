Mittelbayerische Zeitung: Einfach genießen! / Kommentar zum Relegations-Rückspiel des SSV Jahn Regensburg gegen den TSV 1860 München

Regensburg (ots) - Das Hinspiel war ein wunderbares Fußball-Fest.Die Fans beider Mannschaften sorgten in der Regensburger Arena füreine Atmosphäre, wie man sie selten erlebt: gefühlsgeladen, laut,bunt - und vor allem weitestgehend völlig friedlich. So wird eshoffentlich auch beim Rückspiel sein. Das Duell des SSV Jahn mit demTSV 1860 München elektrisiert die ostbayerischen Fußball-Fans. Wennder eine Nachbar Jahn-Fan ist, der andere aber den Löwen die Daumendrückt, gibt es am Gartenzaun derzeit viel zu besprechen. Und amspäten Dienstagabend wird es noch ganz viel nachzubereiten geben,denn dann steht fest, wer es gepackt hat. Leider wird es aber nichtnur einen Gewinner, sondern auch einen Verlierer geben. Insbesondereden Fans des TSV 1860, die am Freitag in Regensburg demonstrierten,mit welcher Leidenschaft sie hinter ihrem Team stehen, wäre es zugönnen, wenn der Klub nicht absteigt. Der Jahn mit seinergrundsympathischen Mannschaft hätte sich andersrum den Aufstiegschwer verdient. Beides geht leider nicht. Warten wir einfach ab, wiees ausgeht - und genießen wir nun auch noch den letzten dieserwunderschönen zwei bayerischen Fußball-Festtage.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell