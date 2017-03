Mittelbayerische Zeitung: Einer für den Ehrenplatz / Doug Irwin, der Trainer des Eishockey-Vereins Regensburg geht - trotz seiner Verdienste.

Regensburg (ots) - Der Trainerjob ist simpel definiert: Gewinnstdu, bist du der Held, verlierst du, bist du der Sündenbock. Alles,was im Erfolg gut ist, ist im Misserfolg schlecht. Das kann sich imkrassesten Fall von einem Tag auf den anderen verändern. Doug Irwinist beim EV Regensburg so ein Fall. So mancher Fan gießt Kritik inteils so übler Form über den Trainer, mit dem die sportlich steileAufwärtsentwicklung untrennbar verbunden ist, dass sich der neutraleBeobachter schämt. Irwin kam zu einem Zeitpunkt, als die Stimmungmies war und das Team gegen den Abstieg spielte. Er schaffte es inkürzester Zeit, eine Mannschaft aus dem Boden zu stampfen, diekonkurrenzfähig war, ja sogar eine Serie ohnegleichen hinlegte.Natürlich sind die Erfolge nicht Irwin alleine zu verdanken. Der EVRtat Glücksgriffe und viele Rädchen fügten sich ineinander.Genausowenig ist Irwin jetzt der Mann des Misserfolgs, der keinePlayoffs kann. Intern sprach der Mann an der EVR-Bande mehr Klartextals nach außen, wo er sich in dieser Saison von Anfang an sichtbaroft auf die Zunge biss und unzufrieden war. Erst mit seinemAbschieds-Interview gibt er ein wenig, aber längst nicht alleZurückhaltung auf. Fakt ist: Doug Irwin ist ein aufrichtiger Mann,der sich nie scheute, ihm mißfallende Dinge anzusprechen. Er bot vielEishockey-Kompetenz und tat dem Verein gut. Er baute junge Spielerein, wie es längst nicht alle aus seinem Fach tun. Er ist einer dererfolgreichsten Trainer der Klubhistorie und hat dort einenEhrenplatz verdient. Wer die sportlichen Dinge in dieser heiklenPhase ordnet, ist unklar. Es wird einen neuen Trainer geben. Einen inder Kategorie eines Doug Irwin zu finden, wird nicht leicht sein. Diesimple Defintion des Trainerjobs wird aber wohl auch für ihn gelten.Leider.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell