Mittelbayerische Zeitung: Eine kleine Katastrophe Die rechtsnationale PiS fährt einen haushohen Wahlsieg ein. Dennoch gibt es Hoffnung für jene, die sich ein freiheitliches Polen wünschen. Von Ulrich Krökel

Regensburg (ots) - Der historische Wahltriumph derrechtsnationalen PiS in Polen war ein ehrliches Ergebnis, an dem esnichts herumzudeuteln gibt. Die Abstimmung war frei und weitgehendfair. Man mag den Einfluss der Regierung in den Staatsmedienkritisieren. Es kann aber keinen ernsthaften Zweifel daran geben,dass eine Mehrheit der Polen derzeit die PiS an der Macht sehen willund niemanden sonst. Das ist mehr als nur bitter. Es ist eine kleineKatastrophe, denn die PiS und ihr autoritärer Chef Jaroslaw Kaczynskihaben ihre illiberale, nationalistische und bestenfallshalbdemokratische Gesinnung in der Vergangenheit zur Genüge unterBeweis gestellt. Sie haben die Gewaltenteilung ausgehöhlt und denRechtsstaat geschleift. Andererseits kann von einer PiS-Diktaturbislang keine Rede sein, und es greift auch viel zu kurz, derRegierungspartei einen Stimmenkauf durch soziale Wohltaten zuunterstellen, wie dies in oppositionsnahen polnischen, aber auch inwesteuropäischen Kommentaren immer wieder zu lesen ist. Tatsache ist,dass Kaczynski und seine Partei ihre Versprechen von 2015größtenteils gehalten und sich den weniger begüterten Menschen imLand zugewandt haben. Die liberalen und linken Vorgängerregierungenin Warschau hingegen haben genau diese Bevölkerungsschichten überviele Jahre hinweg bestenfalls ignoriert oder sie sogar mitmarktradikalen Reformen heillos überfordert. Davon profitierten aufder anderen Seite die erfolgreichen Bevölkerungsschichten in denboomenden Metropolen doppelt und dreifach. Wenn linke Politiker vorder Sejmwahl am Sonntag darüber klagten, dass die PiS ihnen ihrProgramm geklaut habe, dann ließen sie meist die Frage offen, wie essoweit kommen konnte in einem Land, in dem Solidarnosc (Solidarität)fast schon ein heiliger Wert ist. Die Antwort liegt nah: Weil diegleichen linken Politiker ihre eigene Agenda und ihre eigenen Wertenicht ernst genommen haben. Genau das aber macht die PiS anders, unddiese Glaubwürdigkeit ist ihr Erfolgsgeheimnis. Das Üble daran ist,dass zu den Werten der PiS, die sie ernst nimmt, nicht nur dersoziale Ausgleich zählt, den sie im Übrigen nur innerhalb der"polnischen Volksgemeinschaft" verwirklicht wissen will, sondern aufder anderen Seite auch die unbarmherzige Ausgrenzung vonMinderheiten. In der gelebten Wirklichkeit führt das, nur zumBeispiel, zu Hass auf Ausländer und Hetze gegen Homosexuelle.PiS-Chef Kaczynski betont immer wieder, dass eine polnische Familieaus Mann, Frau und Kindern zu bestehen hat und der katholische Glaubedie einzig legitime Weltanschauung im Land sein sollte. Jenseits desChristentums gebe es nur Nihilismus. Das sind intolerante, zutiefstanti-aufklärerische Sichtweisen, die kein Mensch mehr braucht im 21.Jahrhundert, weil sie das friedliche Zusammenleben stören oder sogarunmöglich machen. Keine Frage: Die linken, liberalen undgemäßigt-konservativen Parteien in Polen haben sich durch falschesRegierungshandeln in der Vergangenheit selbst in die scheinbaraussichtslose Lage manövriert, in der sie sich aktuell befinden. Ihreoft wohlfeile Kritik an der PiS-Politik hat alles nur noch schlimmergemacht. Das gilt im Übrigen auch für große Teile deroppositionsnahen Medien. Dennoch gibt es noch Hoffnung für all jene,die sich im Herzen Europas ein freiheitliches, der Welt zugewandtesund solidarisches Polen wünschen (der Autor dieser Zeilen gehörtdazu). Die Hoffnung speist sich aus der Kenntnis der Menschen imLand, die in ihrer großen Mehrheit genau dies sind: freiheitsliebend,offenherzig und gastfreundlich. Und natürlich solidarisch. Dasversteht sich in Polen von selbst.