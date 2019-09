Mittelbayerische Zeitung: Eine Lehre für die Politik Über viele Jahre glaubte Deutschland der OECD und wollte möglichst viele Akademiker.

Regensburg (ots) - Die Bertelsmann-Stiftung hebt mahnend denFinger: Bayern müsse mehr dafür tun, die Berufsausbildung attraktiverzu machen, hieß es in dieser Woche. Tatsächlich ist die Zahl derunbesetzten Lehrstellen in Bayern binnen zehn Jahren um mehr als dasDreifache gestiegen. Dieses Problem ist nicht nur der ProsperitätBayerns und dem demografischen Wandel geschuldet, auch nicht vomFreistaat oder den Betrieben hausgemacht. Es ist auch die Konsequenzeiner fatalen Fehleinschätzung der deutschen(Berufs-)Bildungslandschaft. Vor knapp 20 Jahren machte ein Warnrufder Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD) Schlagzeilen: "Deutschland hat zu wenig Studenten!" DieBesonderheiten der beruflichen Ausbildung hierzulande hatten dieStatistiker der OECD nicht im Blick. Sie dachten, nur Hochschulenbrächten die für die Zukunft dringend benötigten Fachkräfte hervor.Falsch gedacht. Fast zwei Jahrzehnte später preist die OECD dasdeutsche duale System in höchsten Tönen. Der Meister und derTechniker stehen auf einer Ebene mit dem Hochschulabsolventen.Überall dort, wo die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist, interessiertsich die Regierungen brennend für den hochwertigen Ausbildungsweg"made in Germany". Auch die deutsche Politik, die der OECD lange bravfolgte und sich eine höhere Akademikerquote auf die Fahnen schrieb,hat eingesehen, dass sie auf dem Holzweg war. "Wir steigern dieAttraktivität der beruflichen Bildung, sie ist für uns gleichwertigmit der akademischen Bildung." So steht es im Koalitionsvertrag derGroKo. Eine späte, wichtige Erkenntnis. Dass ausgerechnet derFreistaat von der Stiftung getadelt wird, ist deshalb bemerkenswert,weil das bayerische Schulsystem die Betriebe lange Zeit mitausreichend qualifizierten Lehrlingen versorgte. Gerade auf dem Landist die Lehrstelle eben keine Resterampe für junge Leute, die esnicht an die Uni geschafft haben. Hier hatten auch der Hauptschul-und der Realschulabschluss noch lange den ihnen gebührendenStellenwert. Das bayerische Abitur galt als elitär. Dann kam derpolitisch forcierte "Akademisierungswahn": So benannte der PhilosophJulian Nida-Rümelin einen leicht hysterischen Zustand, der auch jedesJahr im Frühjahr zehntausende Eltern an den Rand ihrer Kräfte bringt.Dann nämlich, wenn an der Grundschule der Übertritt ans Gymnasiumansteht und sich scheinbar die Zukunft der gerade Zehnjährigen einfür alle Mal entscheidet. Hier kann eine Offensive derLandesregierung gerne ansetzen: Eltern klarmachen, dass ihrem Kind amEnde alles offen steht, auch wenn es nicht nach der 4. Klasse ansGymnasium wechselt. Das bayerische Bildungssystem ist so durchlässigwie nie. Man kann es auch über eine Berufsausbildung an dieHochschule schaffen. Überhaupt muss in der Schule angesetzt werden:Bayern darf nicht zulassen, dass junge Menschen ohne Abschluss -immerhin sechs Prozent - oder mit rudimentären Rechen-, Lese- undSchreibkenntnissen ins Leben hinausgehen. Diese Defiziteauszugleichen, kann nicht Aufgabe eines Ausbildungsbetriebs sein. DieBetriebe müssen sich ihrerseits bemühen, attraktive Arbeitgeber zusein. Wenn Lehrlinge wie billige Arbeitskräfte eingesetzt werden,spricht sich das herum und schreckt ab. Ausbildende Betriebe solltenmit breiten Schultern auftreten und klarmachen, dass das HandwerkSelbstverwirklichung, Karrierechancen und gute Verdienstmöglichkeitenbirgt. Und die Politik sollte sich hüten, deutsche Stärken zugunsteneiner europäischen oder internationalen "Harmonisierung"preiszugeben. Schon gar nicht, wenn sie Nivellierung nach untenbedeutet.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell