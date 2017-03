Mittelbayerische Zeitung: Eigentor / Statt von der Russland-Affäre abzulenken, fordert Donald Trump mit seinem Angriff auf Obama weitere Nachfragen heraus.

Regensburg (ots) - Donald Trump hat mit den Abhör-Vorwürfen gegenObama ein klassisches Eigentor geschossen. Wenn seine Behauptungenfrei erfunden sind, muss an der mentalen Verfassung des Präsidentenernsthaft gezweifelt werden. Glaubt der Narzisst wirklich an einen"stillen Coup" Obamas? Er kommt nicht daran vorbei, Beweise für denAngriff auf seinen Amtsvorgänger vorzulegen, der in der US-Geschichteohne Beispiel ist. Das Problem für Trump: Das Anzapfen von Leitungenkann aus gutem Grund nicht vom Präsidenten angeordnet werden. Dafürist das unabhängige FISA-Gericht zuständig. Wenn der Richter dorttatsächlich grünes Licht für eine Überwachung gegeben haben sollten,lagen dem FISA-Richter genügend Hinweise für einen schwerwiegendenAnfangsverdacht vor. Das bedeutet wenig Gutes für den Amtsinhaber. Erverschaffte investigativen Berichten der BBC und des Guardian übereine FISA-Genehmigung zusätzliches Gewicht. Diese hätten sich gegenzwei russische Banken gerichtet, die angeblich in Verbindung mit derTrump-Welt standen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in derRussland-Affäre einen "rauchenden Colt" gibt, stieg nach TrumpsTwitter-Sturm um ein Vielfaches an. Statt von der Russland-Affäreabzulenken, fordert der Präsident weitere Nachfragen geradezu heraus.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell